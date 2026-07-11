زریان "باڤی" زیاتر لە ملیۆنیگ کەس لە چین ناچار وە چووڵکردن کەێد
شەفەق نیوز - پەکین
دەسەڵاتەیل چینی، ئمڕوو شەممە، زیاتر لە 1.8 ملیۆن کەس ناچار وە چووڵکردن ماڵەیلیان کردن، جویر ئامادەباشی ئەرا رەسین زریان "باڤی" وەرەو شار وێنچۆی گەورە لە خوەرهەڵات وڵاتەگە، یەیش دۊای ئەوەگ وە وارانیگ فرە و وایگ تون دا لە زنجیرە دوورگەیل سەکیشیما لە باشوور یابان، و وە دەورگرد باکوور تایوان رەد بۊ، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".
هەرچەن زریانەگە لە وەخت چگنی وەرەو باکوور خوەرئاوا لەبان ئاوەیل سارتر وەردەوامە لە یەواشەوبۊن و لاوازبۊن، باوجی لەوەر ئەو بڕ گەورە لە نم کە لەناو بازنەیل وارانییەگەی هەڵیگردگە، کە لەبان رووبەریگ دریژەو بوود کە لە قەوارەی فەرەنسا نزیکە، هێمان رخدارییگ گەورە دروس کەێد.
ناوەند نیشتمانی چینی ئەرا کەشناسی خەوەرداد کە زریان "باڤی" وای وەردەوامیگ وەگەردی بۊ کە تونیە فرەگەی رەسیە 144 کیلۆمەتر لە سەعاتیگ، ئەوەگ کە یەکسانە وە زریانیگ لە پۆل یەکەم لەبان پەیمانەی سەفیر-سیمپسۆن، و تا سەعات 0808 وە وەخت گرینچ لە دۊری نزیکەی 200 کیلۆمەتر لە باشوور خوەرهەڵات شار وینلینگ لە هەرێم چجیانگ لە خوەرهەڵات چین بۊ.
مەزەنە کریەێد زریانەگە لە ماوەی سەعاتەیل یەکەم لە شەوەکی سوو یەکشەممە، بڕەسێدە هشکانی لە نزیک شار وێنچۆ، کە نزیکەی 10 ملیۆن کەس لەناوی نیشتەجیە.
میدیایەیل راگەیانن فەرمی باس ئەوە کردن کە زیاتر لە 1.7 ملیۆن کەس لە هەرێم چجیانگ کە وێنچۆ کەفێدە ناوی ماڵەیل وەپییان چووڵ کریاگە، بیجگە لە زیاتر لە 100 هەزار کەس لە هەرێم فوجیان هاوسا.
هوانگ شینگهوان، کە یەکیگە لە دانیشتگەیل وێنچۆ و تەمەنی 50 ساڵە، لە وەختیگ وەرجە بەسیان بازاڕەگە وە ئامادەباشی ئەرا زریانەگە خوازینەیل خوەی لە یەکیگ لە بازاڕەیل میللی سەن، وت: من کەمیگ نیگەرانم، باوجی دۊنم کە کارەیل خاسەو بوون، ئیمە وەرجە یە وەر زریانەیل کەفتیمە و یەیش رەد کەیمن.