زانکۆیەیل ئەمریکی لە ناوچەگە بوینە ئۆنلاین رخداری وەڵامدان ئیران هەس
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
لق چەن زانکۆیگ ئەمریکی لە لوبنان و ئیمارات بڕیار دان خوەنستن بکەنە "دویرەدەس" (ئۆنلاین) جویر رێکاریگ مقیەتیکاری، یەیش لە وەرانوەر رخداری ئەگەر وەڵامدان ئیران ئەرا ئەو پەلامارە ئاسمانییەیل ئەمریکا کە زانکۆیەیل ناو خاک ئیران کردە ئامانج.
زانکۆی ئەمریکی لە بەیرووت راگەیان، چالاکی ناو زانکۆ ئەرا رووژ دووشەممە و سێشەممە وسیا و خوەنستن بوودە ئۆنلاین، تەنیا فەرمانبەرەیل سەرەکی نەود، و دووپات کرد مقیەتیکردن گیان کۆمەڵگەی زانکۆیی سەرەکی ترە.
زانکۆی ئەمریکی لە شارقە بڕیار دا خوەنستن و تاقیکردنەوەیل تا وەخت نادیاریگ وە شیوەی ئۆنلاین وەردەوام بوون.
لە لاییگ سوپای پاسداران ئیران هەڕەشە کرد زانکۆیەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی کەنە "ئامانج رەوا" ئەرا وەڵامدان، و مۆڵەتیگ دا وە ویلایەتە یەکگرتوەیل ئەرا شەرمەزارکردن پەلامارەیل بان ئیران.
وەزیر دەیشت ئیماراتیش وە تونی هەر هەڕەشەیگ ئەرا بان ژێرخانەیل مەدەنی و زانکۆ و نەخۆشخانەیل لە ناوچەگە رەد کرد.