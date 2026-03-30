زانکۆیەیل ئەمریکی لە ناوچەگە بوینە ئۆنلاین رخداری وەڵامدان ئیران هەس

2026-03-30T06:08:56+00:00

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏ لق چەن زانکۆیگ ئەمریکی لە لوبنان و ئیمارات بڕیار دان خوەنستن بکەنە "دویرەدەس"  (ئۆنلاین) جویر رێکاریگ مقیەتیکاری، یەیش لە وەرانوەر رخداری ئەگەر وەڵامدان  ئیران ئەرا ئەو پەلامارە ئاسمانییەیل ئەمریکا کە زانکۆیەیل ناو خاک ئیران کردە ئامانج. 

‏زانکۆی ئەمریکی لە بەیرووت راگەیان، چالاکی ناو زانکۆ ئەرا رووژ دووشەممە و سێشەممە وسیا و خوەنستن بوودە ئۆنلاین، تەنیا فەرمانبەرەیل سەرەکی نەود، و دووپات کرد  مقیەتیکردن گیان کۆمەڵگەی زانکۆیی سەرەکی ترە.

‏زانکۆی ئەمریکی لە شارقە بڕیار دا خوەنستن و تاقیکردنەوەیل تا وەخت نادیاریگ وە شیوەی ئۆنلاین وەردەوام بوون.

‏ لە لاییگ سوپای پاسداران ئیران هەڕەشە کرد  زانکۆیەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی کەنە "ئامانج رەوا" ئەرا وەڵامدان، و مۆڵەتیگ دا وە ویلایەتە یەکگرتوەیل ئەرا شەرمەزارکردن پەلامارەیل بان ئیران.

‏وەزیر دەیشت ئیماراتیش وە تونی هەر هەڕەشەیگ ئەرا بان ژێرخانەیل مەدەنی و زانکۆ و نەخۆشخانەیل لە ناوچەگە رەد کرد.

