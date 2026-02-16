زانایەیل کەشوهەوا: هەردوگ دوورگەی ماڵدیڤ و کیریباتی رخداری لەناوچگن هابانیان

2026-02-16T16:36:37+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زانایەیل کەشوهەوا هووشداری دەن لەوەگ دوورگەیل دوورگەکانی کیریباتی و ماڵدیڤ وە مدوو ئاڵشتبوین  کەشوهەوا، رخداری لەناوچگن هابانیان.

‏ئەلێکسی کۆکۆرین، یەکیگ لەو زانایەیلە لە لێدوانیگ  رووژنامەی گاردیان بەریتانی بڵاویکردیە، راگەیان، دوورگەی کیریباتی وە مدوو لافاو و زریان قایمیگ رخداری لەناوچگن و ژیرئاوکەفتن  هابانی، چوینکە کەفێدە ناوچەیگ ئاو زوی لەلی بەرزەوبوود.

‏وتیش، لەی ماوەی دویاییە ئاو وە رێژەی  1.5 مەتر لەو دوورگەیە بەرزەوبویە و هاتی زریان و رویدا کارەساتبار رویبدەێد، هەمیش هاتێ دوورگەی ماڵدیڤیش، رویوەروی هەمان چارەنویس بوود.

