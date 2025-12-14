ریواریگ ئوسترالی تفەنگ لە دەس تیرۆریستیگ بەێد و ئەویش دەسکەێدە لاڵکیان

شەفق نيوز- سیدنی

لەبان سۆشیال میدیا، پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو بوی کە نشان دەێد ریواریگ وەشیوەی ئازایانە و یەرەداری لە شار سیدنی ئوسترالیا پەلامار یەکیگ لەو تیرۆرستەیلە دەێد کە تەقە لە مەردم کەن، و تفەنگ لەدەسی بەێد.

ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماریگ چەکدار لەبان مەردم ناو ئاهەنگیگ لە کناراو بۆندی جیوەجی کریا، و پارچە ڤیدیۆییگ نشان دەرد چوین ئەو ریوارە تفەنگ لەدەس یەکیگ لەو تەقەکەرەیلە سینێد، و ئەو کابرای تیرۆستە وە دەسی لاڵکیان دیارە کە چماێ ئویشێد نەکوشەم.

12 کەس لەی پەلامارە کوشیان و 16 کەسیش زەخمدار بوین دوو پولیس هاناویان، لەو رویداو تەقەکردن ناکاوی لە کەناراو بۆندی لە شار سیدنی ئوسترالیا، کە هەیە لە بڕیگ مەردم لەناو ئاهەنگ حانوکای یەهوودی (جەژن رووشناییەیل) کریا.

پولیس ئوسترالیا وت: یەکیگ لە تەقەکەرەیل لەناو کوشیاگەیل بویە، و دویەمیان زەخمدار بویە و دەسگیر کریا.