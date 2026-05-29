گرژیی نوویگ.. "ناتۆ" و یەکێتی ئەوروپا شەرمەزار شکانن ئاسمان رۆمانیا کەن لەلایەن رووسیا
شەفەق نیوز - چەودیاریکردن
هەر یەک لە هاوپەیمان باکوور ئەتڵەسی "ناتۆ" و یەکێتی ئەوروپا، ئمڕوو جمعە، شەرمەزار شکانن ئاسمان رۆمانیا کردن لەلایەن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان رووسییەوە وەگەرد بەرزەوبوین ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لە جەنگ ناوەین مۆسکۆ و کیێڤ.
لە بەیاننامەیل جیاجیای "ناتۆ" و یەکێتی ئەوروپا، شکانن ئاسمان رۆمانیا لەلایەن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان رووسی وەسف کردن وە ئەوە کە کاریگ "بیباکانە و مەحکوومکریاگە و شکانن کڕ سوورە".
یەیش وەگەرد ئەوە تیەێد کە وەزارەت وەرگری رۆمانی شەوەکی زۊ ئمڕوو جمعە راگەیان، کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان رووسی چگەسە ناو ئاسمان ناوچەی "گالاتي" و کەفتیەسە بان باڵەخانەیگ نیشتەجیبوین کە بویە هووکار هیزگردن ئاگریگ لەناو یەکیگ لە شوقەیل، وە هوشداریدان لە دەرەنجامەیل گرژی لەوەر ئەوە.