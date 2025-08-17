کۆرۆنا لە ئەمریکا روی لە بەرزەوبوین کەێد

شەفەق نیوز ـ ئەمریکا

سەنتەر کۆنترۆلکردن بیماریەیل لە ئەمریکا ئاشکراکرد، شمارەی تویشهانن وە ڤایرۆس کۆرۆنا لە ئەمریکا و وە تایوەت لە ویلایەت تەکساس ها لە زیایبوین.

سەنتەرەگە دیاریکرد، سەردان وتاق فریاکەفتن وە مدوو ڤایرۆس کۆرۆنا لەماوەی دوو هەفتەی گوزەشتە لە ویلایەت تەکساس بەرارود وە ماوەی وەرین وە رێژەی 17% زیایکردیە.

باس لەوەیش کرد، وە مدوو ئەو ڤاکسینەیلە لەماوەی وەرین دریانە، شمارەیگ بیمار تویشهاتنە و خاسیشەوبوینە شمارەی کەمیگن ئەوانەگ لە بارودۆخ تەندروسی سەختیگن.

وەپای رووژنامەیل ئەمریکا، ئیرنگە شەپوولیگ نوو تویشهاتن وە کۆڤید-19 بەشیگ فرە ویلایەتەیل ئەمریکا گردیە و زیاتر تویشبویەیل مناڵن.