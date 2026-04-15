‏رێكکەفتن سەرەتایی ناوەین واشنتۆن و تەهران ئەرا درویژەدان وە وسانن تەقە

‏شەفەق نیوز- واشنتۆن

‏ئاژانس "ئەسۆشیتد پرێس" وە زوان سەرچەوەیل وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە بڵاوکرد، ولایەتە یەکگرتگەیل و تەهران رەسینە رێكکەفتنیگ سەرەتایی ئەرا درویژەدان وە ماوەی وسانن تەقە، جویر ئامادەکاریگ ئەرا باس کردن لە گشتگیری ئەرا ئاشتی وەردەوام کە کۆتایی وە ئەو جەنگە باێد کە چل رووژ لە ناوچەگە وەردەوام بوی.

‏ئاژانسەگە وە زوان وەرپرسەیلیگ کە دوواکردنەس ناسنامەیان ئاشکرانەکرێد وت: "واشنتۆن و تەهران رەزامەنی سەرەتایی دانە ئەرا درویژەدان وە ئاگربەس وەو مەبەستە تا دەرفەت زیاتریگ بیەن وە هەوڵەیل دیبلۆماسی ئەرا رەسین وە چارەسەرەیل پایەدار".

‏هەر دوو لا، لە هەشت کانوون یەکەم (نیسان) ئی مانگە، راگەیان رەسینە ئاگربەسیگ ئەرا ماوەی دوو هەفتە، لە دویای ئەویش خولیگ لە گفتوگۆ لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان دەسوەپیکرد، باوجی بی ئەوەی ئەنجام وەرچەویگ بوود کۆتایی هات.

