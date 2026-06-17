رەدبۊین نەفتهەڵگرەیل ئیرانی لە ناوچەی گەمارۆی ئەمریکی
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ماڵپەڕ شۊنگیری جويلەی دەریاوانی "تانکەر تراکەرز"، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رەدبۊین نەفتهەڵگرەیل ئیرانی لە ناوچەی گەمارۆی ئەمریکی کە چەسپیاگەسە بان بەندەرەیل ئیرانی وەرجە نزیکەی دوو مانگ، یەیش وەرجە واژووکردن رێککەفتنێگ لەناوەین تاران و واشنتۆن لە رووژ جمعە.
ماڵپەڕەگە لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت کە لەلای کەمەو دوو نەفتهەڵگر گەپ کە سەروە کۆمپانیای نیشتمانی ئیرانی ئەرا نەفتهەڵگرەیلن و ناوەیل دیۆنا و هێرۆ2 هەڵگردنە، لە مەودای گەمارۆی هیز دەریایی ئەمریکی رەد بۊینە، و وەگەرد یەکتر بڕ 3.8 ملیۆن بەرمیل لە نەفت خاو ئیرانی بردنە، لە وەختیگ دۊاتر دیاری کرد ئەرا رەدبۊین سێیەم نەفتهەڵگر ئیرانی.
ماڵپەڕەگە دووپاتیش کرد کە یە یەکەمین هەناردەیل نەفت خاو ئیرانییە لە وەرجە دوو مانگ.
و "تانکەر تراکەرز" دیاری کرد کە شیکاری ئەرا نشانەیل ئامێرەیل کلکردن و پیشوازیکردن ئۆتۆماتیکی ئەرا کەشتییەیل کردگە، و دۊکە سێشەممە وەگەرد وینەیلیگ لە مانگە دەسکردەیل وەراوردیان کردگە.
حکومەت ئیرانی، دۊکە سێشەممە، راگەیان کە گەمارۆی ئەمریکی لەبان بەندەرەیل ئیرانی کە یە نزیکەی دوو مانگ چەسپیاس لاوریاگە، یەیش وەرجە واژووکردن رێککەفتنەگە وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل لە رووژ جمعە.
و ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رووژ جومعە لە سویسرا یاداشت لەیەکفامستنیگ واژوو کەن کە ئامانج لەلی کووتاییهاوردن وە جەنگ و دووارە وازکردن گەروو هورمزە وە شیوەیگ تەواو، و خاڵ دەسوەپیکردن ئەرا دوو مانگ لە گفتوگۆیل.