رەدبوین 15 کەشتی لەڕی گەروو هورمز "وە سەڵای ئیرانی" لە ماوەی 24 سەعات

ماڵپەڕ "تابناک" ئیرانی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا کە تەنیا 15 کەشتی لەڕی گەروو هورمزەو رەد بوینە لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە، لە سای کوتوبەنەیل تونیگ لەبان جویلەی دەریاوانی.

ماڵپەڕەگە لە زوان سەرچەوەیل دەریاوانییەو وت: رەدبوین کەشتییەیل جیوەجی بویە دویای وەدەسهاوردن سەڵایگ لە لایەن ئیرانیەو، وەگەرد چەسەپانن ریکارەیل چەودیاریکردن ئەرا بان جویلەی هامشوو دەریایی لە ناوچەگە.

راپۆرتەگە وتیش: کە شمارەیگ لە کەشتییەیل هێمان چەوەڕی وەدەسهاوردن مووڵەتەیل رەدبوین کەن، لە وەختیگ بڕیگ لە کۆمپانیایەیل دەریایی ئەرایان خاسە گەشتەیلیان دویابخەن تا رووشنەوبوین رەوش ئەمنی وە شیوەیگ گەورەتر.

دیاری کرد کە جویلەی دەریاوانی لە گەرووەگە وە ریژەی نزیکەی 90% داوەزیاس لە وەراورد وەو ماوە کە لەوەردەم پەلامارەگە وەبان ئیران بوی، کە یەیش رەنگدانەوەی رەوش وریابوین کەێد لای کۆمپانیایەیل بارهەڵگری ناودەوڵەتی.

گەروو هورمز وە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل دەریایی لە جەهان ئەرا هاوردن و بردن نەفت و غاز هەژمار کریەێد، چوینکە ریژەیگ گەورە لە هەناردەیل وزەی جەهانی وەپییەو رەد بوود، کە یەیش هیلێد هەر داوەزینیگ لە جویلەی دەریاوانی لەناوی کاریگەرییگ لەبان بازاڕەیل جەهانی بیاشتاد.

ئاژانس "بلومبێرگ" لە وەختیگ گوزەشتە خەوەردا لە رەدبوین کەشتییگ نەفتهەڵگر کە نەفت خاو عراقی هەڵگردیە لەری گەرووی هورمزەو، دویای راگەیانن ئیران ئەرا داین وەخشین تایبەت وە بەغداد کە ری وە رەدبوین کەشتییەیل نەفتهەڵگری دەێد.