رەدبوین بیوەیی کەشتییگ نەفتهەڵگر تایلەندی لە گەروو هورمزەو دویای هەماهەنگی وەرد ئیران

ئاژانس ڕۆیتەرز، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد ک کەشتی نەفتهەڵگر تایلەندی وە بیوەیی لە گەروو هورمزەو رەد بویە، دویای ئەوەگ وەگەرد ئیرانەو هەماهەنگی کریاس، وەبی ئەوەگ هیچ جەزرەوەیگ بیەێد، یەیش دویای دانوسەنین ناودەوڵەتی ناوەین هەردوگلا.

ئاژانسەگە لە زوان وەرپرسیگ لە کۆمپانیای نەفت تایلەندی وت: کەشتی کۆمپانیای "بانجشاک" لە تەنگەگەو رەد بویە دویای ئەوەگ وەزیر دەیشت تایلەند وەگەرد باڵوێز ئیران لە تایلەند قسەی سەرکەفتگ کردگە.

وەزیرەگە ئەرا رووژنامەنووسەیل وت: داوا لەلیان کردم دەسمیەتی بیەن ئەرا مقیەتیکردن رەدبوین کەشتییەیل تایلەندی وە ناو تەنگەگەو، وتیش: لایەن ئیرانی ئامادەیی خوەی نیشان داگە ئەرا هاوکاری و داوای ناونیشان کەشتییەیل کردگە.

جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران بویە مدوو وسیان نزیکەی یەک لە پەنج تیرەیل نەفت و گاز لە جیهان کە لە تەنگەی هورمزەو رەد بوون، و یەیش شیواشیو گەورەیگ دروس کردگە.

ئی رەدبوینە وە بیوەیی دویای رویداویگ هات کە لوناوی کەشتی بارهەڵگر مایۆری ناری ک پەرچەم تایلەندی هەڵگردۊد، وەرجە دوو هەفتە کەفتە وەر پەلامار، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر و دەرچگن تیمەگە، و هێمان تایلەند چەوەری چاو سێ کەس لە تیمەگە کەێد ک گوما بوینە.

هەرلیوا، کەشتی نەفتهەڵگریگ فرە گەورە ک دوو ملیۆن بەرمیل نەفت خاو عراق بار کردۊد، دویەکە دووشەممە تۊەنست وە سەرکەفتی لە تەنگەی هورمزەو رەد بوود، دویای ئەوەگ وە مدوو جەنگ ناوچەگە ئەرا ماوەیگ گیر هاتۊد.

دویای ئەوەیش، دوو کەشتی وەرەو هندستان لە تەنگەی هورمزەو رەد بوین، ک باریان گاز بویە و لە ئیمارات و کوێت بار کریاۊن، لەبان ئەوەیش هێمان هامشوو گشتی لەو ریەو وسیان وەخوەی دوینێد.

راپۆرتەیل دەسنشان کەن ک فرەی ئەو کەشتییەیلە ک توەنستنە رەد بوون، بارەگەیان لە هندستان داگردنە، ک حکومەتەگیان وەگەرد وەرپرسەیل ئیرانی دانوسەنین کردگە ئەرا دابینکردن ری بیوەیی ئەرا کەشتییەیل وزە، و هیز دەریایی ئیرانیش دەسمیەتی یەکیگ لە کەشتییەیل گاز داگە تا لە تەنگەگەەو رەد بوود.