ریخریاییگ ماڤپەرەوەری: بەرزەوبوین ئامار کوشیای مناڵەیل لە ناڕەزایەتیەیل ئیران ئەرا 21 مناڵ

شەفق نيوز - تەهران

ریخریاگ ماف مرۆڤ "هەنگاو" لە ئیران، خەوەردا لە توومارکردن هەفت مناڵ نوو لەناو ناڕەزایەتیەیل ئیران لە رووژەیل گوزەشتە، تا ئامارەگە بەرزەو بوود ئەرا 21 مناڵ کوشیای.

ریخریایەگە ناو ئەو مناڵەیل کوشیایە ئاشکرا کرد کە هەرلە: ئەمير محمد ئەربابوری، و ميلينا ئەسەدی، دوو مناڵ كورۆن، و سام ئەفشاری، و ئەبەلفەزڵ حەيدەر موسلو، دوو مناڵ توركن، ومحمد قاسم روستا، مناڵیگ خەڵک لوڕستان، وەگەرد دوو مناڵ وەناو میحراب گوڵستاني و ئەمير سالار بەهمانی نجاد وەدەس هیزەیل ئیرانی لەناو ناڕەزایەتیەیل شار مرودشت، و پارێزگایەیل فارس، و کرماشان، ئەسفەهان، شار "كەرەج" کوشیانە.