رێکخریاگ "قاعدە"پەلامار بنکەی هێزەیل باشوور دەێد لە یەمەن
شەفەق نیوز ـ سەنعا
سەرچەوەیل یەمەنی، ئمڕوو سێشەممە خەوەردا ئەندامەیل رێکخریاگ "قاعدە" دەسکردنە وە پەلامارداین سەختیگ وەبان بنکەی سەربازی سەر وە هێزەیل چەکدارەیل باشوور لە یەمەن.
سەرچەوەگە وت، پەلامارەگە هاوکات بوی وەرد تەقانن ماشینیگ بۆمبڕێژکریاگ، لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای ئەبین باشوور یەمەن، وتیش ماشینە بۆمبرێژکریاگەیل توەنستیە بڕەسێدە نوای بنکەی هێزەیل لیوای یەکەم پاڵپشتی و لە وەڕێوەبەرایەتی موحەفد، خوەرهەڵات ئەبین، وەرجە ئەوەگ بتەقێد.
وتیش، ئەندامەیل رێکخریاگ قاعدە، دڵنگ هێزەیل باشوور پووشینە تەقە لە هێزەیل باشوور کردنە لە هەمان ناوچە، لەدویای تەقانن ماشینەگە، دیاریکرد هێزەیل باشوور وەرپەچ پەلامارەگە دانە و زەرد رەساننە وە کر ئەندامەیل رێکخریاگە تیرۆرستیە پەلاماردەرەگە.
وەپای سەرچەوەگە، تا ئیرنگە هویچ نەزانریاس لە بڕ ئەو زەرەدەیلە کە لە ئەنجام پەلامارە تیرۆستیەگە بویە.