‏رێکخریاگ "قاعدە"پەلامار بنکەی هێزەیل باشوور دەێد لە یەمەن

‏سەرچەوەیل یەمەنی، ئمڕوو سێشەممە خەوەردا ئەندامەیل رێکخریاگ "قاعدە" دەسکردنە وە پەلامارداین سەختیگ وەبان بنکەی سەربازی سەر وە هێزەیل چەکدارەیل باشوور لە یەمەن.

‏سەرچەوەگە وت، پەلامارەگە هاوکات بوی وەرد تەقانن ماشینیگ بۆمبڕێژکریاگ، لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای ئەبین باشوور یەمەن، وتیش ماشینە بۆمبرێژکریاگەیل توەنستیە بڕەسێدە نوای بنکەی هێزەیل لیوای یەکەم پاڵپشتی و لە وەڕێوەبەرایەتی موحەفد، خوەرهەڵات ئەبین، وەرجە ئەوەگ بتەقێد.

‏وتیش، ئەندامەیل رێکخریاگ قاعدە، دڵنگ هێزەیل باشوور پووشینە تەقە لە هێزەیل باشوور کردنە لە هەمان ناوچە، لەدویای تەقانن ماشینەگە، دیاریکرد هێزەیل باشوور وەرپەچ پەلامارەگە دانە و زەرد رەساننە وە کر ئەندامەیل رێکخریاگە تیرۆرستیە پەلاماردەرەگە.

‏وەپای سەرچەوەگە، تا ئیرنگە هویچ نەزانریاس لە بڕ ئەو زەرەدەیلە کە لە ئەنجام پەلامارە تیرۆستیەگە بویە.

