ریخریاگ دەریایی ناودەوڵەتی: 6 هەزار دەریاوان لەناو ئاوەیل کەنداو گیر خوارنە

شەفەق نیوز - لەندەن

ریخریاگ دەریایی ناودەوڵەتی سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی شمارەی ئەو دەریاوانەیلە کرد کە لە کەنداو گیر خوارنە وە نزیکەی 6 هەزار.

ئەرسینیۆ دۆمینگێر ئەمیندار گشتی ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە ئی پەلامارەیلە وەرەو هیچ چشتیگ نیەوەن بیجگە لە بڵویزەداین رەوش رخباری.

دۆمینگێر، وەپای بەیاننامەگە، ئامووژگاری لایەنە پەیوەندیدارە جیاجیایەیل کرد وە مقیەتیکردن لە رەدبۊن کەشتییەیلیان لەڕی ئی تەنگە.

یەیش لە وەختیگە زانیارییەیل چەودیاریکردن کەشتییەیل، وەرجەتر لە ئمڕوو چوارشەممە، نیشان دان کە 4 کەشتی نەفت و غاز پاشگەز بۊنە لە تەقەلای رەدبۊن لە تەنگەی هورمز، دۊای نووەوبۊن پەلامارەیل لەبان کەشتییەیل لە رێڕەو ئاوی ستراتیژییەگە.

کەشتییگ غاز سروشتی شل قەتەری، وە ناو "روکیات"، وەر گورزیگ کەفت لە لای چەپی لە وەخت رەدبوینی لە تەنگەگە، کە بۊە هوکار هیزگردن ئاگریگ لە نزیک ژوور بزوێنەرەیل و دروسکردن رخ لە تەقینەوە، لە وەختیگ راگەیەنریا بیوەیی تیمەگە و چووڵکردن ئەندامەیلی.

هەرلیوا، کەشتی نەفت سعودیی "ودیان" لە وەرانوەر کەنار عومانی لە وەخت رەدبوینی لە ناوچەگە زەرەد رەسیە پی، کە قەتەر و سعودیە وەرپرسیاریەتی پەلامارەگە خستنە بان ئیران، لە وەختیگ وەزارەت دەیشت ئیران وت کە ئەو کەشتییەیلە کە رێڕەوەیل بی هەماهەنگی وەکارتیارن یا دەسکاری سیستەمەیل چەودیاریکردن کەن خوەیان خەنە وەر رخداری و ریگری لە تەقەلایل تاران کەن ئەرا ئاسانکردن رەدبوین ئارام لە تەنگەگە.

ئی ئاڵووزییە بۊە هوکار بەرزەوبۊن نرخەیل نەفت وە زیاتر لە پەنج لە سەد، لە ناو رخەیل لە شیویان رەدبوین دەریایی لە تەنگەی هورمز، کە جویر هەمیشە بڕ فرەیگ لە هەناردەیل نەفت و غاز لە کەنداوەو ئەرا بازاڕەیل جەهانی لەناوی رەد بوون.