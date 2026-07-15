‏رێکخریاگ دەریاوانی ناودەوڵەتی: 6 هەزار دەریاوان لە هۆرمز گیرکردنە

شەفەق نیوز ـ لەندەن

‏ئەمیندار گشتی رێکخریگ دەریایی ناودەوڵەتی ئەرسینیۆ دۆمینگیز، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 6 هەزار دەریاوان هێمان لە گەروو هورمز گیر کردنە.

‏ئاژانس "بلومبێرگ" لە دۆمینگیزەو وت: گەروو هورمز هێمان ئەرا کەشتییە بازرگانییەیل فرە رخدارە.

‏دیاریکرد پشتگیری لەو رێکارەیلە کەێد کە وەشیوەی ئارەزوومەندانە سەلامەتی هاتووچوو لە گەروو هورمز خاستر کەێد.

‏یەیش دویای چەن ساعەتیگ هات لە هەڕەشەی سوپای پاسداران ئیرانی وە داخستن "گشت رێگایەیل هەناردن تر کە ئەمریکا و هاوپەیمانەیلی سوود لەلی وەرگرن"، دویای ئەوەگ ئیران گەروو هورمز بەسا و واشنتۆنیش دووارە گەمارۆ دەریایی لەبان بەندەرەیل ئیرانی چەسپان.

‏هێزەیل ئەمریکی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، گورزەیل ئاسمانی و دەریایی خەس ئەنجام دان کە 7 ساعەت درویژە کیشا و دەیان شوین سەربازی لە قویلایی ئیران و ناوچەیل کەناراوەی ئامانج گرت، ئەییش هاوکات وەگەرد راگەیانن واشنتۆن ئەرا چەسپانن گەمارۆ دەریایی گشتی لەبان تەهران، لە وەختیگ ئیرانیش وە پەلامارەیل موشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوان جواو دا کە ئاسمان چەن دەوڵەتیگ لە ناوچەگە گردەو.

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