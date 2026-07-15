رێکخریاگ دەریاوانی ناودەوڵەتی: 6 هەزار دەریاوان لە هۆرمز گیرکردنە
شەفەق نیوز ـ لەندەن
ئەمیندار گشتی رێکخریگ دەریایی ناودەوڵەتی ئەرسینیۆ دۆمینگیز، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 6 هەزار دەریاوان هێمان لە گەروو هورمز گیر کردنە.
ئاژانس "بلومبێرگ" لە دۆمینگیزەو وت: گەروو هورمز هێمان ئەرا کەشتییە بازرگانییەیل فرە رخدارە.
دیاریکرد پشتگیری لەو رێکارەیلە کەێد کە وەشیوەی ئارەزوومەندانە سەلامەتی هاتووچوو لە گەروو هورمز خاستر کەێد.
یەیش دویای چەن ساعەتیگ هات لە هەڕەشەی سوپای پاسداران ئیرانی وە داخستن "گشت رێگایەیل هەناردن تر کە ئەمریکا و هاوپەیمانەیلی سوود لەلی وەرگرن"، دویای ئەوەگ ئیران گەروو هورمز بەسا و واشنتۆنیش دووارە گەمارۆ دەریایی لەبان بەندەرەیل ئیرانی چەسپان.
هێزەیل ئەمریکی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، گورزەیل ئاسمانی و دەریایی خەس ئەنجام دان کە 7 ساعەت درویژە کیشا و دەیان شوین سەربازی لە قویلایی ئیران و ناوچەیل کەناراوەی ئامانج گرت، ئەییش هاوکات وەگەرد راگەیانن واشنتۆن ئەرا چەسپانن گەمارۆ دەریایی گشتی لەبان تەهران، لە وەختیگ ئیرانیش وە پەلامارەیل موشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوان جواو دا کە ئاسمان چەن دەوڵەتیگ لە ناوچەگە گردەو.