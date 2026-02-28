رۆیتەرز: کوشیان سەرکردەیل ناودیاریگ لە سوپای پاسداران وە پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئیران

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان سەرکردەیگ ناودیار لە سوپای پاسداران لە ئەنجام پەلامارەیل ئەمریکا و ئیسرائیل کە شەوەکی ئمڕوو جیوەجی کریان، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.

شەوەکی ئمڕوو شەممە، ئیسرائیل جیوەجیکردن پەلاماریگ وەرجەوەختە وەبان ئیران راگەیان، و وەرپرسیگ ئەمریکی دووپات کرد کە هیزەیل ئاسمانی ئەمریکا بەشداری کردن لە گورزەیلیگ هاوبەش ئەرا چەکانن دەزگای ئاسایش ئیران، مەزەنەیش کرد ئۆپراسیۆنەگە فراوانەو بوود.

میدیایەیل ئیرانی خەوەردان لە تەقینەوەیلیگ لەناوڕاس تەهران و بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ نزیک ناوچەی حکومەتی لە ناوچەی باستور، وەگەرد راپۆرتەیلیگ لە تەقینەوەیلیگ لەناوڕاس تەهران و نیمچە بڕیان پەیوەندیەیل، و بەسانن ریەیل ئاسمانی تا ئاگادارکردنیگ ترەک.