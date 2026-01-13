رۆیتەرز: نزیکەی دوو هەزار کوشیاگ لە ناڕەزایەتیەیل ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

وەرپرسیگ ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، ئەرا ئاژانس رۆیتەرز وت: نزیکەی دوو هەزار کوشیاگ لەناو ناڕەزایەتیەیل ئیران کەفتنە، و وەرپرسایەتی کوشتن مەدەنیەیل و ئەندامەیل ئەمنی خستە بان (تیرۆرستەیل).

هەرلیوا، پەرلەمانتاریگ ئیرانی ئەرا رۆیتەرز وت: ئەگەر ساکاڵای ئیرانیەیل چارەسەر نەکریەێد وەنە حکومەت کەفێدە وەر ناڕەزایەتیەیلیگ گەورەتر، ئەوەیش دوباره زیاتر لە دوو هەفتە لە دەسکردن وە خوەینشاندان لە گشت وڵاتەگە، و بویە سەختییگ وەرانەور شەرعیەت حکومڕانی ئاخوندەیل.

پەرلەمانتار محمد رەزا سەباغیان لە دانیشتن پەرلەمان وت: بایەسە لە هویر خاڵیگ نەوەیمن، مەردم بیزارن و بایەسە وەرپرسەیل لە حکومەت و پەرلەمان چارەسەری بکەن، وەنە هەر خود رویداوەیل وە خەسییگ گەورەتر دووارەو بوون.

حکومەت ئیران وە هەڵمەت کوشتن و بڕین وەڵام ئەو ژاوەژاوە دا کە لەوەر رەوشەیل ئابووری بەد دەسوەپی کرد، وەگورەی گرووپەیل ماڤپەرەوەری دووپات کرد کە بویە مدوو کوشیان سەدان کەس و دەسگیرکردن هەزاران.