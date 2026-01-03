‏رۆیتەرز: یەکەمین پشتراسەوکردن گورزەیل ئەمریکا وەبان فەنزۆلیلا

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکیی بڵاوکرد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا چەن پەلاماریگ لە ناوخوەی خاک ڤەنزوێلا ئەنجامدایە.

‏لە هەمان وەخت، ماڵپەڕ (سی بی ئێس نیوز) لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکا پشتڕاستی کردیە کە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ، وەرجە چەن رووژیگ دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنەگە راگەیان، گڵۆپ سەونز ئەرا سوپا هەڵکرد ئەراجیوەجیکردن پەلامارەیل لە ڤەنزوێلا.

‏یەیش دویای ئەوەگ تێد کە لەوەخت گوەشتەی ئمڕوو چەن راپۆرتیگ دیاریکردن لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەی قایمیگ لە نزیک بنکەی ئاسمان (جەنەراڵیسیمۆ فرانسیسکۆ دی میلاندا) لە باشوور کاراکاسی پایتەخت ڤەنزوێلا، هاوکات وەرد بەرزەوبوین دووکەڵ لە دەوروگەرد شوینەگە.

‏ وەپای قسەی شایەتحاڵەیل ئەرا رۆیتەرز،" (هەلیکۆپتەرەیل) سەربازیی ئەمریکی دینە لە بەرزیی کەمیگ لە نزیک شوین تەقینەوەیل فڕن"، لە وەختیگ میدیا خوەرئاوایەیل زانیاریی لەبان "نوڕین هەلیکۆپتەر جویر CH-47 شینۆک لە ئاسمان نزیک بنکەگە" بڵاوکرد.

