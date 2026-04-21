رۆیتەرز: لە ٢٤ ساعەت گوزەشتە تەنیا ٣ کەشتی وە گەروو هورمزەو رەدبویە
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
ئاژانس "رۆیتەرز" ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لەماوەی 24 ساعەت گوزەشە تەنیا 3 کەشتی وە گەروو هورمزەو رەدبویە.
ئاژانسەگە دیاریکرد جویلەی کەشتیوانی لەری گەروو هورمز تا رادەیگ وە پەککەفتی مەنییە.
وەپای زانیارییەیل کەشتیەیل لە سەکوو "MarineTraffic"، بارهەڵگرەیل بەرهەمە نەفتیەیل Ean Spir ئمڕوو دویای لەنگەرگردن لە بەندەریگ عراقی، وە گەروو هورمزەو رەدبوی.
هەمیش وەپای داتایەیل دەرکەفتیە کەشتی بارهەڵگر Lianstar لە بەندەریگ ئیرانییەو وە گەرووەگە رەدبویە.
لەباوەت بارهەڵگر غاز شل Meda، دویەکە دووشەممە لە دویەم تەقەلای ئەرا وەجیهیشتن کەنداو دویای ئەوەگ لە گوزەشتە پاشەکشەکردبوی وە گەرووەگە رەدبوی، یەیش وەپای شیکارەیلی مانگ دەسکرد وەلایەن پسپۆرەیل "SynMax".
ئێ سێ کەشتییە تەنیا بەشیگ فرە کەم ئەو 140 کەشتییەن کە رووژانە هاتوچوی کردنە وەرژە دەسوەپیکردن جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران لە 28ی شوبات.
لە لایگ ترەو، ئەرسینۆ دۆمینگێز، سەرۆک ڕێکخراو دەریایی ناودەوڵەتی (IMO) ڕایگەیان ڕێکخریاگەگە کار کەێد ئەڕا ئامادەکردن پلانیگ ئەڕا دەرکردن سەدان کەشتی گیرخواردی لە ناوچەی کەنداو وەمدوو بەرزەوبوین گرژییە هەرێمییەیل. دیاری کرد جیوەجیکردن ئێ پلانە بەسیاسە وە دەرکەفتن نیشانەیگ ڕوشن ئەڕا داوەزیان گرژییەیل، لە وەختیگ کە پەککەفتن جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز هەر وەردەوامە.