رۆیتەرز: سوپای ئەمریکا ئامادەکاری ئەرا ئۆپەراسیۆنەیل وەردەوامیگ وەبان ئیران کەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە سوپای ئەمریکا ئامادەکاری کەێد ئەرا ئەگەر جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی وەگەرد ئیران هاتێ تا چەن هەفتەیگ وەردەوام بوود، ئەگەر سەرۆک ترەمپ فەرمان پەلاماردان دەرکرد.

رۆیتەرز لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکی وت: ناسکی ئی ئامادەکاریەیلە رخباری هاناوی کە شایەت شکست وە تەقەلایەیل دیبلۆماسی ناوەین ئەمریکا و ئیران بارێد.

هەرلیوا، رۆیتەرز لە زوان سەرچەوەیگ ئاگادار وت: بڕیارە دوو دانیشتن دانوسەنین لەباوەت ئیران و ئۆکرانیا لە جنێڤ لە رووژ سێشەممە.

سەرچەوەگە وتیش: شاندیگ ئەمریکی لە ستیڤ ویتکۆف و جارید کوشنەر ئەوەسا چەوی کەفێدە لایەن ئیرانی لە رووژ سێشەممە، و دویای ئەوە لە دانوسەنین سێیانی بەشداری کەن وەگەرد نویەنەرەیل رووسیا و ئۆکرانیا.