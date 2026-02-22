رۆیتەرز: دانوسەنین هاتگه ناوەین تەرخان و واشینتۆن لە سەرتای ئازار دەسوەپی کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو یەکشەممە، وەگورەی وەرپرسێگ ئیرانی گەورە راگەیان واشینتۆن و تەهران گردەوبوینیگ نوو "نایەکراستەوخۆ" لە سەرەتای مانگی ئازار ئایندە کەن، وە دووپات کرد کە ئەگەر هەس بڕەسن ئەرا "رێککەفتنیگ وەختانە".

ئەو وەرپرسە، وەگورەی رۆیتەرز، وتیە کە تەهران و واشینتۆن دیدەی جیاواز دیرن لە بوار و شیوەی لاوردن سزایەیل لەبان تەهران وەرانوەر چەسپانن سنوورەیل وەبان پرۆگرام ئەتۆمیی.

ئەو وەرپرسە ئەرا ئاژانسەگە وتیە: "بایەسە دان بنەن وە ماف ئیمە لە پەرەپیدان یورانیۆم لە ناو چوارچیەەی پەیماننامەی نەپەخشکردن چەکەیل ئەتۆمی"، وە دیاری کرد کە شایەت تەهران "وە جدی بتووڕێد وە تێکەڵکردنیگ هەنارەکردم بەشیگ لە بڕ یورانیۆم بەرزپەرەپیدریای و سووکەوکردن ئاست پاکیی و و بەێدە لوو لە هاوپەیمانیگ هەرێمی".

دووپات کرد کە "ئیران کۆنترۆڵ سەرچەوەیل نەفت و کانزا وەدەس ئەمریکا نیەێد"، و دیاری کرد کە کۆمپانیاەیل ئەمریکی تواتت بەشدار بوون جویر کۆنترەکتور لە کێڵگەیل نەفت و گاز ئیران.