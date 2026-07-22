رۆبیۆ لە مانیلا: ئیران پاڵپشتی میلیشیایەیل لە عراق و لوبنان کەێد ئەرا شيوانن ئارامی ناوچەگە

شەفەق نیوز - مانیلا

مارکۆ رۆبیۆ، وەزیر دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، توومەتەگەی ئەرا ئیران دووارەو کرد وە وەردەوامبۊن لە خەرجکردن دارایی ئەرا پاڵپشتیکردن گرووپ و میلیشیا چەکدارەیل لە عراق و لوبنان، و دووپات کرد کە تاران لەپشت دروسکردن ئاڵووزی و هەڕەشە ئەمنییە وەردەوامەیل لە ناوچەگە وسیەێد.

رۆبیۆ، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە مانیلای پایتەخت فلیپین سازی کرد، باس لە دۊایین ئاڵووزییەیل ناوەین سعودیە و حووسییەیل کرد، و وت کە هەڕەشەی گرووپەگە ئەرا بەسانن رێڕەو ئاوی لە بابەلمەندەب کێشەس، هەرلیوا بەسانن تەنگەی هورمزیش کێشەس و یە هەڕەشەیگ نوو نییە، و دووپات کرد کە پوختەی کێشەگە لە وسیان ئیرانەو لە ناوچەگە هاپشتی.

رۆبیۆ باس ئومید خوەی کرد وە کەمەوکردن ئاڵووزییەیل ناوەین سەنعا و ریاز، و دووپات کرد کە واشنتۆن پەیوەندییگ خاس وەگەرد گرووپ حووسی نەیرێد، و زیای کرد: "ئیران ئارەزوو نەیرێد بڕەسێدە کۆتایی ئەرا قەیرانەیل، و پۊلەیلی وەکار دەێد ئەرا خەرجکردن لەبان حزبولڵا لە لوبنان و میلیشیا چەکدارەیل لە عراق وە ئامانج شیوانن ئارامی هەرێمی".