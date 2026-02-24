‏رۆبیۆ لە گردەوبوینیگ نهێنی کۆنگرێس لە پێشهاتەیل دۆسیەی ئیران ئاگادار کەێد

شەفەق نیوز - واشنتن

‏کەناڵ "ئەی بی سی نیوز"ی ئەمریکی، لە زوان وەرپرسیگ وڵاتەگەیەو راگەیان، مارکۆ ڕۆبیۆ، وەزیر دەرەوەی ئەمریکا، وەرجە پێشکەشکردن وتار "باری یەکێتی" لە رووژ سێشەممە، لە گردەوبوینیگ بەسیاگ سەرکردەیل کۆنگرێس لە دوایین پێشهاتەیل دۆسیەی ئیران ئاگادار کەێد.

‏ئێ گامە لەوەختیگە کرژیەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران و دانوستانەیل ئەتۆمی وەردەوامن، هاوکات دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریکا خوەی ئامادە کەێد ئەرا پێشکەشکردن وتار "باری یەکێتی" لە وەردەم کۆنگرێس؛ یەیش شەشەمین وتار تڕەمپە لەوەردەم دەسەڵات یاسادانان و دویەم وتار خوەیە لە خول دویەم سەرۆکایەتیەگەی.

‏وتار "باری یەکێتی" لە ناوەڕاس کیشمەکیشەیل قویل سیاسی ناوخوەیی و بڕیگ سەختی دەرەکی کە رویوەڕوی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا بوینەسەو پێشکەش کرێد.

‏وەپای ماڵپەڕە ئەمریکیەیگە، وەخت وتار "باری یەکێتی" وە فەرمی ئمڕوو سێشەممە، 24ی شوبات 2026 دیاریکریاس وتارەگە لە ساعەت 9:00ی شەو وە وەخت خوەرهەڵات ئەمریکا (ET) دەسوەپی کەێد، کە کەێدە ساعەت 3:00ی شەوەکی رووژ چوارشەممە وە وەخت بەغدا.

