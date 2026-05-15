رۆبیۆ: رێککەفتنیگ گەن وەگەرد ئیران نیەکەیمن و داوای دەسمیەتی لە چین نەکردیمنە

شەفەق نیوز - واشنتۆن

مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکی، ئئڕوو جومعە، دووپات کرد کە واشنتۆن رێککەفتنیگ "گەن" وەگەرد ئیران نیەکەێد، و خاوەنداری تاران ئەرا چەکیگ ئەتۆمی واتای کۆنترۆڵکردن هەمیشەییە لەبان گەروو هورمز.

رۆبیۆ لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت: ئەگەر ری وە ئیران بیەیمن کە خاوەن چەکیگ ئەتۆمی بوود وە شیوەیگ هەمیشەیی کۆنترۆڵ گەروو هورمز کەێد.

وتیش: ئیرانییەیل هەڵە کەن ئەگەر باوەڕیان ئەوە بوود کە ئیمە سازش پیشکەش کەیمن ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ. رێککەفتنیگ بەد وەگەرد ئیران لەژیر هەر رەوشیگ وەگەرد ئیران نیەکەیمن.

لە باوەت ئەوە کە ئایا دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی داوای دەسمیەتی لە چین کردگە، رۆبیۆ دووپات کرد کە ترەمپ داوا لە سەرۆک چینی نەکردگە ئەرا دەسمیەتیداین لە باوەت ئیران، و هەوەجە وە ئەوە نەیریمن.