‏رۆبۆتەیل ئەمریکی "هورمز" لە مینەیل ئیران پاکەوکەن

‏شەفەق نیوز- واشنتۆن

‏راپۆرتیگ لە رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"، ئمڕوو شەممە ئاشکرای کرد، ئەمریکا رۆبۆت وەکار هاوردیە ئەرا پاکەوکردن مینەیل لە تەنگەی هورمز.

‏رووژنامەگە لە زوان وەرپرسەیل وت، چەن کەشتییگ توەنستنە لە تەنگەی هورمز رەدبوون، ئەوەیش دویای ئەوەگ ئامێرەیل شوێنکەفتن (تراکینگ) کورەوکریان، و دووپا کردن سوپای ئەمریکا هەماهەنگی وەرد ئەو کەشتییەیلە کرد کە لە تەنگەگە رەدبوینە.

‏دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، لە رووژ جومعە، دووپات کرد ک ئامادەیی کەێد ئەرا "بڕیاری کۆتایی" لەبان رێککەفتنیگ وەرد ئیران.

‏لە نویسینیگ لەبان "تروث سۆشیاڵ"، ترەمپ راگەیان گەمارۆ دەریاییەگە لەبان ئیران هەڵگیرێد، و نوسان: "ئەو کەشتییەیلە ک لە تەنگەگە گیرکردنە بەرهەم گەمارۆ دەریاییە ئەلاجوی و بی وێنەگە، کە ئیسە هەڵگیریەێد، توەنن دەس بکەنەو گلەوخواردن وەرەو وڵاتەیل خوەیان!".

‏لە وەرانوەر ئەوە، وەپای نووسینەگەی ترەمپ، ئیران بایەد دەس بکەێد وە وازکردن تەنگەی هورمز دەس وەجی، بێ رەسووم رەدبوین، ئەرا هاتووچوکردن دەریایی ئازاد لە هەردوگ ئاراستە، وەرد کارکردن ئەرا پاککردن گشت مینەیل دەریایی باقی مەنە، وە قسەی خوەی، دویای ئەوەگ فرەیگیان وە تەقینەوە پاک کریا، وە وەکارهاتن مینڕووەیل دەریایی پێشکەفتی ئەمریکی.

‏یەیش لە وەختیگ بوود ک هێز دەریایی بەریتانیا راگەیان ئامادەس ئەرا بەشداریکردن لە پاکەوکردن مینەیل لە تەنگەی هورمز.

