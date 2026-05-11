ئەرکیگ ئاڵووز.. جویلەیل سەربازی لەلایەن 40 دەوڵەت ئەرا هورمز

زیاتر لە 40 دەوڵەت ئامادەکاری کەن ئەرا بەشداریکردن لە گردەوبوینیگ کە ئمڕوو دووشەممە بەسیەێد، ئەرا دیاریکردن بەشدارییە سەربازییەیلیان لە ئەرکیگ ئەوروپی کە بەریتانیا و فەرەنسا سەرکردایەتیی کەن، وە ئامانج یاوەری و ئاسایشکردن کەشتییە بازرگانییەیل لە گەروو هورمز، ئەوەیش دەسوەجی دۊای رەسین وە وسانن تەقەکردن جیگیر و وەردەوام لە ناوچەگە.

وەپەی ئاژانس "بلومبێرگ"، چەوەڕی کریەێد کە دەوڵەتە بەشدارەیل توانایەیل تایبەتمەن پیشکەش بکەن کە لاوردن مینەیل دەریایی، و یاوەری کەشتییە بازرگانییەیل، و دەوریەیل ئاسمانی ئەرا وەرگری ئاسمانی لەخوەی بگرێد.

ئەرکە دەریاییە وەرگرییەگە وە سەرکردایەتی لەندەن و پاریس ئامانج دڵنیاییکردن کۆمپانیایەیل بارکردن جەهانییە و هاندانیانە لەبان دووارە دەسکردن رەدبوین لەی رێڕەو ئاوییە گرنگە، کە وە یەکیگ لە گرنگترین دەمارەیل دابینکردن نەفت لە جەهان هەژمار کریەێد.

جۆن هیلی وەزیر وەرگری بەریتانی وە هاوکاری وەگەرد کاترین فۆتران هاوتا فەرەنسییەگەی سەرۆکایەتی ئی گردەوبوینە کەێد.

ئی دیدارە جویر تاجیگ ئەرا گردەوبوینەیل ئامادەکاری وەرین تیەێد کە پلانە سەربازییەیل لە لەندەن لە ماوەی مانگ ئەپریل گوزەشتە بەسانەی، وە ئامانج ئەڵگەردانن رێککەفتنە سیاسییەگە ئەرا پلانەیلیگ ئۆپەراسیۆنی وەرچەو.

دەوڵەتە بەشدارەیل دووپات کردن کە ئەرکەگە تەنیا وەرگرییە، و کارا نیەکرێد مەگەر دۊای دڵنیابوین لە ئارامی وسانن تەقەکردن.

وەزیر وەرگری بەریتانی وت: ئیمە رێککەفتنە دیپلۆماسییەگە ئەڵگەردانیمن ئەرا پلانەیلیگ سەربازی کردەیی ئەرا گلەوخواردن دڵنیایی لە دەریاوانی لەڕی گەروو هورمز.

لەلای خوەییش، کازم غەریب ئابادی جیگر وەزیر دەیشت ئیرانی وەڵام دا کە هەر پلانیگ لەی جۊرە وە بەرزەوکردن جەنگ ئەمریکی ئیسرائیلی لەبان ئیران هەژمار کریەێد، و وەڵامیان دریەێدەو وە وەڵامیگ سەربازی.

و ئیران وە شیوەیگ کردەیی گەروو هورمز بەساگە، کە وەگشتی یەک لەپەنج نەفت و گاز سرووشتی شلەوکریاگ لە جەهان وەپییا رەد بوود، دۊای جەنگەگە وەهووکار گورزەیل ئەمریکی ئیسرائیلی لە 28 شوبات / فێبرایەر.

لەو وەختەو، ویلایەتە یەکگرتگەیل گەمارۆییگ دەریایی چەسپانیە، و یەیش بویە هووکار ئاڵووزی بازاڕەیل نەفت و گاز؛ کە بویە هووکار بەرزەوبوین نرخەیل سزەمەنی وە شیوەی تونیگ، و فشار لەبان وەکارهاورەیل لە گشت لایەیل جەهان زیاتر کرد.