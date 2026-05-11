‏کۆریا تویڕەس و وە شوون پەلاماردەرەیل کەشتییگەی لە هورمز گەردێد

شەفەق نیوز - سیۆل

‏سەرۆکایەتی کۆریای باشوور، ئمڕوو دووشەممە، پەلامار "تێرۆریستی" ئەرا بان کەشتی بارهەڵگر "ناموو" لە نزیک تەنگەی هورمز شەرمەزار کرد و دووپات کرد لەبان بڕیار خوەی ئەرا وەڵامدان ئەو لایەنە پەلامارەگە ئەنجام داگە، دویای ئەوەگ ناسنامەی دیاری کریەێد.

‏سەرۆکایەتی کۆریای باشوور لە بەیاننامەیگ وت: کار کەن ئەرا لێکۆڵینەوە لە بویین پاشمەنەی تەقەمەنی و تەنەیل فریاگ ک باوەڕ کریەێد بەشداری لە پەلامار تانکەر "ناموو" لە نزیک تەنگەی هورمز کردوین.

‏کۆریای باشوور، هەفتەی وەرین رایگەیان یەکیگ لە کەشتییەیلێ تویش پەلامار ئاسمانی هاتگە و دانەی تریشیان وەگەرد تەنیگ نەناسریاگ لەیەکەودایە لە تەنگەی هورمز، لە دو رویداو جیاواز کە هەردووکیان لە 4 ئایار/ مایۆ 2026 روی دانە.

‏پارک ئیڵ، قسەکەر وەناو وەزارەت دەرەجەی کۆریای باشوور، لە کۆنفرانسێگ خەوەرى وت: "کەشتی (HMM Namu) لە 4ی ئایار وە دەس دو فرۆکەی نەناسریاگ و وە جیاوازی وەخت نزیکەی یەک دەقیقە پەلامار دریاگە"، دیاری کرد پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو کەشتییەگە، وەپای خەوەر "فرانس پرێس".

‏جویر ئەو فرۆکەیلە دیاری نەکردن کە پەلامارەگە جیوەجیکردن، دیاریکرد لە کامیرەیل چەودێری دەرچگە سەختە وە هویردی جویریان و شوین دەرچگن و قەوارەگەیان دیاریبکرێد.

