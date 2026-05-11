کۆریا تویڕەس و وە شوون پەلاماردەرەیل کەشتییگەی لە هورمز گەردێد
شەفەق نیوز - سیۆل
سەرۆکایەتی کۆریای باشوور، ئمڕوو دووشەممە، پەلامار "تێرۆریستی" ئەرا بان کەشتی بارهەڵگر "ناموو" لە نزیک تەنگەی هورمز شەرمەزار کرد و دووپات کرد لەبان بڕیار خوەی ئەرا وەڵامدان ئەو لایەنە پەلامارەگە ئەنجام داگە، دویای ئەوەگ ناسنامەی دیاری کریەێد.
سەرۆکایەتی کۆریای باشوور لە بەیاننامەیگ وت: کار کەن ئەرا لێکۆڵینەوە لە بویین پاشمەنەی تەقەمەنی و تەنەیل فریاگ ک باوەڕ کریەێد بەشداری لە پەلامار تانکەر "ناموو" لە نزیک تەنگەی هورمز کردوین.
کۆریای باشوور، هەفتەی وەرین رایگەیان یەکیگ لە کەشتییەیلێ تویش پەلامار ئاسمانی هاتگە و دانەی تریشیان وەگەرد تەنیگ نەناسریاگ لەیەکەودایە لە تەنگەی هورمز، لە دو رویداو جیاواز کە هەردووکیان لە 4 ئایار/ مایۆ 2026 روی دانە.
پارک ئیڵ، قسەکەر وەناو وەزارەت دەرەجەی کۆریای باشوور، لە کۆنفرانسێگ خەوەرى وت: "کەشتی (HMM Namu) لە 4ی ئایار وە دەس دو فرۆکەی نەناسریاگ و وە جیاوازی وەخت نزیکەی یەک دەقیقە پەلامار دریاگە"، دیاری کرد پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو کەشتییەگە، وەپای خەوەر "فرانس پرێس".
جویر ئەو فرۆکەیلە دیاری نەکردن کە پەلامارەگە جیوەجیکردن، دیاریکرد لە کامیرەیل چەودێری دەرچگە سەختە وە هویردی جویریان و شوین دەرچگن و قەوارەگەیان دیاریبکرێد.