کۆریای باشوور باس مەوقەی دیدار ناوەین ترەمپ و کیم کەێد

شەفەق نيوز- سول

وەزیر یەکەی کۆریای باشوور دۆنگ یۆنگ، ئمڕوو جمعە، باس ئەگەر دیداریگ ناوەین سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ و کیم جۆنگ ئۆن سەرۆک کۆریای باکوور لە هەفتەی ئایندە کرد.

چۆنگ دۆنگ یۆنگ وت: کۆریای باکوور جرتکی وە ئەمریکا دەێد، باس چەن نیشانەیگ کرد لە ئەگەر گەورەیگ کە دیداریگ بوود.

مەزەنە کرد دیدارەگە لە پەراویز سەردان سەرۆک ئەمریکا لە رووژ چوارشەممەی ئایندە ئەرا کۆریای باشوور باێد، لە بەشداریکردن لە کۆربەن هاوکاری ئابووری دەوڵەتەیل ئاسیا و زەریای هندی.

وەرانەور ئەوە، میدیایەیل وتن: وەرپرسەیلیگ لە ئیدارەی ترەمپ وەشیوەیگ تائاشکرا باس ڕێکخستن گردەوبوینیگ ناوەین خوەی و کیم کردن، ئەرا زانیاری دویاترین دیدار ناوەینیان لە ساڵ 2019 بوی، وەختیگ یەکەم جار سەرۆک ئەمریکا بوی.

جی باسە کە ترەمپ باس ئارەزووی کرد کە جاریگ ترەک کیم بوینێد، و باس ئەگەریگ کرد کە ئمساڵ بوود.