رویوەرویبۊنەیل "ئاڵووز".. کوشیان 4 سەرباز ئیسرائیلی و زەخمداربۊن 17 لە باشوور لوبنان

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو جمعە، کوشیان 4 سەرباز راگەیان کە فەرماندەی کەتیبەی 52 لە لیوای نوخبەی غەفعاتی لەناویانە، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن خەوەردان لە زەخمداربۊن 17 سەرباز ئیسرائیلی لەناو جەنگەیل باشوور لوبنان.

سوپای ئیسرائیلی، دەسنشان کرد ئەرا زەخمداربۊن ئەفسەریگ یەدەگ و 4 ئەفسەر پلەدار یەدەگ لە ئەنجام ئەوەگ کریانەسە ئامانج وە فڕۆکەیگ بی فڕۆکەوان لە شەو جمعە لە باشوور لوبنان.

لەلای خوەیەو، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، خەوەردان کە ئەفسەر و سەربازەیل کوشیاگەیل لە ئەنجام پەلاماردان

نانکیگ لە تەپەیل عەلی تاهیر.

لەبان ئەوەیش، ناوچەی باکوور لە سوپای ئیسرائیلی، دووپات کرد کە شەو گوزەشتە تەقەکردن سەخت و ئاڵووزیگ وەگەرد حزبولڵا لە باشوور لوبنان وەخوەی دی.

هەرلیوا، دەسەی پەخش ئیسرائیلی، لە زەخمداربۊن ئەفسەریگ گەورا لە فیرقەی 36 لە سوپای ئیسرائیلی لە ماوەی جەنگەیل شەو گوزەشتە لە باشوور لوبنان خەوەر دا.

سوپای ئیسرائیلی، پەلاماریگ ئاسمانی لەبان ناوچەی توول لە قەزای نەبەتیە لە باشوور لوبنان ئەنجام دا.

میدیایەیل راگەیانن، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو جومعە، دیاری کردن کە ئیسرائیل پەلامارەیل ئاسمانی و تووپوارانیگ تۊن لەبان نەبەتیە و ئاواییەیلی لە لوبنان ئەنجام داگە، کە بۊنە مدوو کەفتن 16 کوشیاگ.