رویکردنیگ ئیسرائیلی وەرەو کیشانەوەیگ نیمچەیی لە باشوور لوبنان
شەفەق نیوز - بەیرووت
راپۆرتەیل میدیایی ئیسرائیلی، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرای رویکردنیگ کردن ئەرا لێکۆڵینەوە لە کیشانەوەیگ نیمچەیی سوپای ئیسرائیلی لە بڕیگ لە ناوچەیل باشوور لوبنان.
رووژنامەی "هائارێتس" عیبری لە زوان سەرچەوەیگ ئیسرائیلی وت: سوپای ئیسرائیلی ناچار بوود نیمچەیی بکیشێدەو لە "کڕ زەرد" لە باشوور لوبنان، و دیاری کرد کە گفتوگۆیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان ئەو ناوچە ئەزموونییەیلە دیاری کەن کە وەرپرسیارییەتییان کەفێدە دەس سوپای لوبنانی.
لە خود چوارچیوە، "کەناڵ 12" ئیسرائیلی خەوەردا کە شایەت ئیسرائیل لە ماوەی دانوسەنین دۆسیەی تونێلەیل حزبولڵا بخەێدە رۊ، لەناویانیش ئەگەر گردنەدەس چارەسەرکردن کۆمەڵگای تونێلەیل سەروە حزبەگە لە ناوچەی کفڕتەبنیت لە باشوور وڵاتەگە لەلایەن سوپای لوبنانییەو.
هاوەخت وەگەرد ئەوە، وەرگری شارستانی لوبنانی راگەیان کە تەرم 13 کوشیاگ لە ژیر رمیاگەیل لە هەردوگ ناوچەی نەبەتیە و مەرجەعیۆن لە باشوور لوبنان دەرهاوردنە، لە چوارچیوەی پرۆسەیل مینەکردن وەردەوام دۊای رویرووبۊنەوەیل دۊایی.
هەرلیوا، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی نشان دان کە ئەنجومەن وەزاری بۊچگ ئەرا کاروبار ئەمنی و سیاسی (کابینە) رووژ پەنجشەممەی ئایندە دانیشتنیگ ساز کەێد ئەرا لێکۆڵینەوە لە هەردوگ دۆسیەی ئیران و لوبنان و پەرەسەنینەیل دانوسەنینە وەردەوامەیل.
یەیش لە ناوڕاس ئارامییگ وریایانە تیەێد کە زوور خستیەسە بان بەرەی لوبنانی، دۊای وسانن تەقەکردن لە ناوەین حزبولڵا و ئیسرائیل، لەبان کووتاییهاتن یەکەمین خول لە گفتوگۆیل ئیرانی ئەمریکی کە لە سویسرا ساز کریا، و تاران لەناوی زوور کرد لەبان گرنگی وسانن تەقەکردن لە لوبنان.