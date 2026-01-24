‏رویداویگ ئەمنی لەناو فرۆکەخانەی دیترۆیت لە ئەمریکا (ڤیدیۆ)

2026-01-24T16:38:53+00:00

شەفەق نیوز ـ دیترۆیت

‏ئاژانس "ئەسوشیتد پرێس"، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداری شەش کەس وە رویداو ئەمنی لەناو فرۆکەخانەی دیترۆیت ئەمریکا لە ویلایەت  مشیگان، دویای ئەوەگ ماشینیگ پەلامار دەروازەی فرۆکەخانەگە دەێد و لەیەکەودەێدلە نوسینگەی توومار گەشتیارەیل.

‏ئاژانسەگە راگەیان دەسوەجی رانندەگە دەسگیرکریا وەلایەن دەسڵاتدارەیل، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هووکار رویداوەگە.

‏راپۆرتەیل سەرەتایی دیاریکردن رانندەگەی بیماری دەروینی دیرێد.

ڤیدیۆی 1

ڤیدیۆی 2

