رویداویگ ئەمنی لەناو فرۆکەخانەی دیترۆیت لە ئەمریکا (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ دیترۆیت
ئاژانس "ئەسوشیتد پرێس"، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداری شەش کەس وە رویداو ئەمنی لەناو فرۆکەخانەی دیترۆیت ئەمریکا لە ویلایەت مشیگان، دویای ئەوەگ ماشینیگ پەلامار دەروازەی فرۆکەخانەگە دەێد و لەیەکەودەێدلە نوسینگەی توومار گەشتیارەیل.
ئاژانسەگە راگەیان دەسوەجی رانندەگە دەسگیرکریا وەلایەن دەسڵاتدارەیل، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا زانستن هووکار رویداوەگە.
راپۆرتەیل سەرەتایی دیاریکردن رانندەگەی بیماری دەروینی دیرێد.