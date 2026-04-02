‏رووژنامەیگ ئیسرائیلی: سوپا پەلامارەیل خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی لە ئیران تەواو کرد

‏رووژنامەی "یدیعوت ئەحرونوت" ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سوپای ئیسرائیل پەلامارەیلیگ خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی ستراتیژی ئێران تەواو کرد، و دووپاتکرد رژێم تاران تا ماوەیگ درویژ نەتوەنێد توانایەیل مووشەکی و ئەتۆمی خوەی نوو بکەێدەو.

‏رووژنامەگە لە زوان سەرچەوەیگ پلەبەرز لە سوپای ئیسرائیل راگەیان کە وتیە: "هاز ئاسمانی ئیسرائیل (چوارشەممە) پەلامارەیلیگ خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی لە ئێران کە جویر ئامانج ستراتیژی دەسنیشان کریانە، تەواو کرد".

‏وتیش: "نزیکەی گشت ئەو دامودەزگایلە کە جویر ئامانجەیل گرنگ و ستراتیژی لە ناو کارەیل لەپێشینەی سوپا و لە ماوەی پلانداڕێژی ئەرا جەنگ (نەرەی شێر - زئیر الأسد) دیاری کریانە، لە کار خریانە".

‏ئاشکرایکرد: "وەمدوو ئەو وێرانکارییە ک رەسییە پیشەسازییەیل سەربازی ئیران و ژێرخان ئەتۆمی، رژێم لە تەهران تا ماوەیگ درویژ نیەتوەنێد توانایەیل مووشەکی و ئەتۆمی خوەی باردەو بار گوزەشتە"، لە هەمان وەخت هیمان هیچ لێدوانەیگ فەرمی لە لایەن سوپای ئیسرائیل لەو بارەو نەدەرچگە.

