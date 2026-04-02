رووژنامەیگ ئیسرائیلی: سوپا پەلامارەیل خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی لە ئیران تەواو کرد
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
رووژنامەی "یدیعوت ئەحرونوت" ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سوپای ئیسرائیل پەلامارەیلیگ خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی ستراتیژی ئێران تەواو کرد، و دووپاتکرد رژێم تاران تا ماوەیگ درویژ نەتوەنێد توانایەیل مووشەکی و ئەتۆمی خوەی نوو بکەێدەو.
رووژنامەگە لە زوان سەرچەوەیگ پلەبەرز لە سوپای ئیسرائیل راگەیان کە وتیە: "هاز ئاسمانی ئیسرائیل (چوارشەممە) پەلامارەیلیگ خوەی ئەرا بان بنکەیل سەربازی و ئەتۆمی لە ئێران کە جویر ئامانج ستراتیژی دەسنیشان کریانە، تەواو کرد".
وتیش: "نزیکەی گشت ئەو دامودەزگایلە کە جویر ئامانجەیل گرنگ و ستراتیژی لە ناو کارەیل لەپێشینەی سوپا و لە ماوەی پلانداڕێژی ئەرا جەنگ (نەرەی شێر - زئیر الأسد) دیاری کریانە، لە کار خریانە".
ئاشکرایکرد: "وەمدوو ئەو وێرانکارییە ک رەسییە پیشەسازییەیل سەربازی ئیران و ژێرخان ئەتۆمی، رژێم لە تەهران تا ماوەیگ درویژ نیەتوەنێد توانایەیل مووشەکی و ئەتۆمی خوەی باردەو بار گوزەشتە"، لە هەمان وەخت هیمان هیچ لێدوانەیگ فەرمی لە لایەن سوپای ئیسرائیل لەو بارەو نەدەرچگە.