‏رووژنامەی ئیتلاعات ئیرانی: ترەمپ بژاردەی جەنگ یەکلا کردیە

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏رووژنامەی "اطلاعات"ی ئیرانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، بژاردەی رویوەڕویبوین سەربازی وەرد ئیران یەکلا کردیە، باوجی نیەتواد مەودای جەنگەگە فراوان بوود و گشت ناوچەگە بگردەو.

‏وەپای رووژنامەگە، کۆکردن گەورەی هێز و کەرەستە سەربازییەیل ئەمریکا لە نزیک ئیران، ئەو هێزەیلە خەێدە وەردەس مووشەک و فڕۆکە بیفرۆکەوانەیل ئیران، وەتایبەت کە ئەو هێزەیلە هەمان ئاست پاراستن بەرگری نەیرن کە ئیسرائیل لە وەخت رویوەڕویبوینەیل وەرین داشت.

‏ وتیش؛ لە ئەگەر هەر پەلاماریگ وە ئۆپراسیۆن جموجویلەیل ئەمنی و گورزەیل سەربازی دەسوەپی کەێد، وتیش، مەزەنە کرێد گەمارۆی دەریایی وەدویای خوەی بارێد، ئیەش هێزە دەریاییەیل ئیران کەێدە یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەیل هەر ئەوزەڵکردنیگ سەربازی.‏

‏راپۆرتە ئیرانییەگە هووشداری دایە لە ئەگەر واشنتۆن نەتوەنێد پەرچەکردارەیل ئیران کۆنترۆڵ بکەێد جوی ئەوەگ پلان ئەرای ناوێد، هاتێ بوودە مدوو رویوەڕویبوین فراوان وە خێرایی ئاڵشتبوود ئەرا جەنگیگ هەرێمی گشتگیر.

‏ لە کۆتایی، "ئیتلاعات" دیاریکرد ئەوزەڵکردن گرژییەیل ئەمریکا دژ ئیران و فراوانکردن بوین سەربازی لە ناوچەگە، لە چوارچمگ ستراتیژییگ گەورەترە کە ئامانج گەمارۆدان ئابووریی چینە و لە دەریای کاربییەوە تا رەسێدە کەنداو دریژەوبوود.

‏

‏