رووژنامەی ئیتلاعات ئیرانی: ترەمپ بژاردەی جەنگ یەکلا کردیە
شەفەق نیوز- تەهران
رووژنامەی "اطلاعات"ی ئیرانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، بژاردەی رویوەڕویبوین سەربازی وەرد ئیران یەکلا کردیە، باوجی نیەتواد مەودای جەنگەگە فراوان بوود و گشت ناوچەگە بگردەو.
وەپای رووژنامەگە، کۆکردن گەورەی هێز و کەرەستە سەربازییەیل ئەمریکا لە نزیک ئیران، ئەو هێزەیلە خەێدە وەردەس مووشەک و فڕۆکە بیفرۆکەوانەیل ئیران، وەتایبەت کە ئەو هێزەیلە هەمان ئاست پاراستن بەرگری نەیرن کە ئیسرائیل لە وەخت رویوەڕویبوینەیل وەرین داشت.
وتیش؛ لە ئەگەر هەر پەلاماریگ وە ئۆپراسیۆن جموجویلەیل ئەمنی و گورزەیل سەربازی دەسوەپی کەێد، وتیش، مەزەنە کرێد گەمارۆی دەریایی وەدویای خوەی بارێد، ئیەش هێزە دەریاییەیل ئیران کەێدە یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەیل هەر ئەوزەڵکردنیگ سەربازی.
راپۆرتە ئیرانییەگە هووشداری دایە لە ئەگەر واشنتۆن نەتوەنێد پەرچەکردارەیل ئیران کۆنترۆڵ بکەێد جوی ئەوەگ پلان ئەرای ناوێد، هاتێ بوودە مدوو رویوەڕویبوین فراوان وە خێرایی ئاڵشتبوود ئەرا جەنگیگ هەرێمی گشتگیر.
لە کۆتایی، "ئیتلاعات" دیاریکرد ئەوزەڵکردن گرژییەیل ئەمریکا دژ ئیران و فراوانکردن بوین سەربازی لە ناوچەگە، لە چوارچمگ ستراتیژییگ گەورەترە کە ئامانج گەمارۆدان ئابووریی چینە و لە دەریای کاربییەوە تا رەسێدە کەنداو دریژەوبوود.