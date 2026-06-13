‏رووژنامەیگ پارێزگاری ئیرانی: هەر رێکەفتنیگ ئەگەری وەگەرد واشنتۆن تەنیا ئارامکردنیگ وەختانەس ئەرا دوارە رێکەوخسن هێزەیل

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ رووژنامەی "خۆراسان" ئیرانی لەوباوەرەس، هەر رێککەفتنیگ ئەگەری لەناوەین تەهران و واشنتۆن کۆتایی وە گیچەڵەیل ناوەینیان نیەتیاڕێد، بەڵکم تەنیا جویر "هەناسیگ" و دەرفەتیگ ئەرا خوەرێکەوخسن هێزەسل نوڕێدەپێ ئەرا ئامادەکاری وەرەو رویوەڕویبوین یەکلاکەر.

‏رووژنامەگە، لە وتاریگ شیکاری کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، ئاشکرایکرد گرژی ناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و هاوپەیمانەیلی رەسیەس قۆناغ "جەنگ وجوودی"، و دووپات کرد رێککەفتن چەودێر کریاگە تەنیا ئەرا کۆتایی هاوردن وە شەڕ ئیپنگە نەک چارەسەرکردن دۆسیەیل، لە ململانیگ کە تەنیا وە سەرکەفتن یەکلاکەر ئەرا یەکیگ لە لایەنەیل کۆتایی تێید.

‏باوەتە شیکاریەگە دیاریکرد، دۆسیەیل ئازادکردن سەرمایە بەستەڵەککریاگەیل یا داننان وە سەروەری لەبان گەرووی هورمز، دەسکەفتە راسکانیەیل رێککەفتنەگە نین، بەڵکم بەهای سەرەکییەگەی هالەورا کە دەرفەتیگ زەمانی ئەرا هەردوگ لا فەراهەم کەید ئەرا ئەوزەڵداین توانایل جەنگکردن - هێرشبەر و وەرگری - جویر ئامادەسازییگ ئەرا ڕووبەڕووبۊنەوە گەورەگە.