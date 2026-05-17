⁨رووسیا.. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام پەلاماریگ وە درۆنەیل ئۆکرانیا لەبان مۆسکۆ

ئەندرێ ڤۆرۆبیۆڤ پارێزگار مۆسکۆ، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای کوشیان سێ کەس کرد لە ئەنجام پەلاماریگ وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان ئۆکرانی لەبان دەورگرد پایتەخت رووسی.

ڤۆرۆبیۆڤ، لە پۆستیگ لەبان "تێلیگرام" وت: "لە سەعات سێەی شەوەکیەو، هیزەیل وەرگری ئاسمانی رۊوەرۊ پەلاماریگ وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان بوینەسەو لەبان ناوچەی پایتەختەگە".

وتیش: کە "ژنیگ لە ناوچەی خیمکی لە باکوور خوەراوای مۆسکۆ کوشیا، بیجگە لە دوو پیاو لە ئاواییگ سەروە کەرت میتیشی (باکوور خوەرهەڵات شارەگە)، لە وەختیگ ماڵەیلیگ لە ناوچەیل ترەک لە هەرێمەگە زەرەد وەپیان رەسی، و ژیرخانەگە کەفتە وەر پەلامارەیل".

لەلای خوەییش، سێرگی سۆبیانین سەرۆک شارەوانی مۆسکۆ وت: وەرگرییە ئاسمانییەیل کەمتر نەوود لە 74 فرۆکەی بێفڕۆکەوان لە ماوەی شەوەگە خستنەسە خوار و زیاتر لە 120 درۆن لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە.

هەرلیوا، پەلاماریگ ئاسمانی بویە هووکار زەخمداربوین 12 کەس، کە فرەیان لە کراکارن، لە شوینیگ بیناسازی لە نزیک پاڵاوگەیگ نەفت، وەپای سۆبیانین.

هەمیش وت: کە "بەرهەمهاوردن پاڵاوگەگە کاریگەری لەبانی نەویە، و سێ باڵەخانەی نیشتەجیبوین زەرەد وەپیان رەسیە".

کرێملین، لە سێشەممەی گوزەشتە، راگەیان کە هیزەیل رووسیا دەس کردنەسەو وە پەلاماردان لەبان ئۆکرانیا، دۊای ئەوەگ لە ماوەی شەوەگە ئاگربەسیگ کۆتایی وەپب هات کە 3 رووژ کیشا.

جی باسە کە ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی سەرۆک ئۆکرانیا، لە پەنجشەممەی گوزەشتە، خەوەردا کە رووسیا لە نیمەشەو چوارشەممەی گوزەشتەو، زیاتر لە 1560 درۆن لەبان وڵاتەگەی وەشانیە لە وەختیگ یە وە تۊنترین پەلامار رووسی لەبان ئۆکرانیا هەژمار کریەێد لە وەخت دەسکردن جەنگەگەو.