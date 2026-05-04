رووسیا کۆنتڕۆڵ خوەی لەبان 10 ناوچەی ئۆکرانی لە ماوەی یەک هەفتە چەسپنێد
شەفەق نیوز - مۆسکۆ
10 ناوچەی ئۆکرانی نوو کەفتنە ژیر دەس هیزەیل رووسیا لە ناوچەی ئۆپەراسیۆنە سەربازییە تایبەتەگە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە، وەپای مەزەنەیل ئاژانس "ریا نۆڤۆستی"، و پشت بەسانن وە داتایەیل وەزارەت وەرگری رووسیا.
وەپەی داتایەیل "سپۆتنیک"، هیزە چەکدارەیل رووسیا لە ماوەی 27 نیسان / ئەپریل تا 3 ئایار / مایۆ کۆنتڕۆڵ خوەیان لەبان 10 ناوچە فراوان کردن: 4 لە پارێزگای سومی، و 4 لە دۆنێتسک، و 2 لە پارێزگای خارکێڤ.
لە ماوەی 20 تا 26 نیسان / ئەپریل، هێزەیل رووسی کۆنتڕۆڵ لەبان 3 شارۆچکە کردن: 2 لە پارێزگای خارکێڤ و یەکیگ لە دۆنێتسک.
وەزارەت وەرگری رووسیا، رووژ شەممە، لە بەیاننامەیگ راگەیان کە لەئەنجام کارە چالاکەیل، یەکەیەیل لە هیزەیل گرووپ "باکوور" کۆنتڕۆڵ ناوچەی میرۆپۆلیە لە پارێزگای سومی کرد، لە وەختیگ کە رووژ جمعە، لە بەیاننامەیگ راگەیان کە هیزەیل رووسیا کۆنتڕۆڵ ناوچەی بۆکالیانۆی لە خارکێڤ کردن.
وەزارەت وەرگری رووسیا وت: لە پایان مانگ نیسان / ئەپریل هاوردنە وە کۆنتڕۆڵکردن هیزەیلیان لەبان هەردگ ناوچەی کۆرتشاکیڤکا لە پارێزگای سومی و نۆڤۆلیکساندریڤکا لە دۆنێتسک، وەگەرد وەدەسهاوردن وەرەونواچگنیگ وەرچەو لەبان گشت کڕەیل جەنگ ئۆپراسیۆن سەربازی تایبەت.