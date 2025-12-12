رووسیا پەلامار دامەزراوەیل وزە لە ناوچەی ئۆدیسای ئۆکرانیا دەێد
2025-12-12T08:51:20+00:00
شەفەق نيوز- مۆسكۆ
ئولێه کیبەر، وەرپرس ناوچەی ئۆدیسا لە باشوور ئۆکرانیا، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە رووسیا پەلامار دامەزراوەیل وزە دا مەوقەی شەو.
دیاری کرد کە پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر و بریان کارەبا.
وتیش: ئەو پەلامارە کە وە درۆن جیوەجی کریا، بویە مدوو بڕیان کارەبا لە چەن کۆمەڵەیگ نیشتەجییوین لە ناوچەگە، کە بەندەریل دەریایی سەرەکی لە ئۆکرانیا هانە ناوی.
وەرانەور ئەوە، وەزارەت وەرگری رووسیا وت: وەرگری ئاسمانی 90 درۆن ئۆکرانی لە بان چەن ناوچەیگ رووسی و لە کەناراوەیل دەریای سیا لە ساعەتەیل شەو ویران کرد.