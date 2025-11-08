رووسيا و ئيران یەکەمین قەتار بارهەڵگر وەبان ری نوویگ خەنە کار

شەفق نيوز- مۆسکۆ/ تەهران

کلکریای بازرگانی رووسی لە ئیران، ئمڕوو شەممە، رەسین یەکەمین کاروان قەتار بارهەڵگر لە روسیا ئەرا بەندەر ئەبرین لە ئیران راگەیان، ئەوەیش وەبان ری باکوور باشوور ناودەوڵەتیەو.

کلکریایەگە٨لا بەیاننامەیگ وت: ئی گامە گرنگە لە گەشەپیدان خزمەتگوزاریەیل لۆجیکی وەدرویژایی ری هامشوو ناودەوڵەتی ناوەین باکوور و باشوور، ئەو قەتارە کە 62 فارگۆن کە ناووک کبریتات باری بویە، لە شوین تاقیکردن کڕ ئاسنین باکوور وەدرویژایی ری خوەرھەڵاتەو کەفتە ری، و رەسیە ئەرا بەندەر ئەبرین لە کاروانیگ تا 13 رووژ وەردەوام بوی.

وتیش: ئی بارە وەردەوامیە ئەرا تەقەلایەیل کۆمپانیای کڕ ئاسنین رووسی لۆجیکی ئەرا پەیاکردن و پاڵپشتیکردن چارەسەریەیل لۆجیکی تەواوکەر لە ری باکوور و باشوور.

کلکریایەگە لە زوان ئولیگ بولیێف سەرۆک جیوەجیکار کۆمپانیای کڕەیل ئاسنین رووسی لۆجیکی وت: ئی بارە جویر جیوەجیکردنیگە ئەرا فتراق ستراتیژ ئیمە لەبان گەشەپیدان و تاقیکردن ریەیلیگ لۆجیکی نوویگ و خزمەتگوزارییەیل رێکخریای لەباه ری هامشوو ناودەوڵەتی ناوەین باکوور و باشوور.

وتیش: بەندەر ئەبرین ناوەند لۆجیکی نوویگە کەفێدە بان ریەیل کڕەیل ئاسنین ناوەین خوەرھەڵات و خوەرئاوا و باکوور و باشوور لە ئیران، و گەورەترین پڕۆسەی لۆجیکی لە ئیران لە ئایار 2025 دەسوەپی کریا، و کەمکەم رەسێد ئەرا ئەو بڕ بارەیلە کە پیلانیان نریاس.

وەگورەی ئاژانس خەوەری ئیران (ئیرنا)، خاڵ وەرکەفتن قەتارەگە کەفێدە دویری 900 کیلۆمەتر لە باکوور مۆسکۆ، و کاروانەگە 12 رووژ وەپی چوود لەبان رووسیا و وكازاخستان و توركمانستانەو تا رەسێدە ئیران.