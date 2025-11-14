رووسيا.. پویچەڵکردن تەقەلای ئۆکرانیا ئەرا کوشتن یەکیگ لە وەرپرسە گەورەیل

شەفق نيوز- مۆسكۆ

دەزگای ئاسایش فیدراڵی رووسی، ئمڕوو جمعە، پویچەڵکردن تەقەلای تیرۆرکردن لەلایەن هەواڵگری ئۆکرانیا وەبان وەرپرسیگ پایەبەرز رووسی راگەیان.

ئاسایش رووسیا لە بەیاننامەیگ وت: دەزگایەیل تایبەت ئۆکرانیا 4 کەس خستنەسە کار ئەرا پلان تیرۆرکردن، لەناویان یەکیگ کووچبەر نایاسایی لە ئاسیای ناوڕاس، و ژن و شوییگ رووسی کە ئالودەی هووشبەریین، و توومەتباری دادوەری وەرین لەبانیان هەس، و لە مۆسکۆ دەسگیر کریانە.

دیاری کرد کە تاوانکارەیل پلان جیوەجیکردن تەقینەوەیگ دانە وەختیک ئەو وەرپرسەگە، کە ناوی ئاشکرا نەکرد، سەردان قەور کەسیگ لە کەسوکارەیلی بکەێد لە قەورسان ترويكوروفسكوی لە مۆسکۆ، ئەوەیش وە کامیرایگ کە لەناو گوڵدان شاریاسەو.

ئاسایش پەیماەیل ناوەین ئەو کەسەیلە وەگەرد ئەفسەریگ هەواڵگری ئۆکرانی لەناو مۆبایلیان لە واتسئاپ و سیگنال پەیا کردنە، کە پلان تیرۆرکردن چەسپنێد، و کامیرایگ وەشیوەی گوڵدان پەیا کردن کە ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەگە ئامادە کریاوێد.

لە بەیاننامەگە هوشداری دا کە رژیم ئۆکرانیا کە وە رینمایەیل ئاژانسەیل هەواڵگری خوەرئاوایی کار کەێد، ئامادەکاری کەێد ئەرا جیوەجیکردن تاوانەیلیگ هاوشیوە لە ناوچەیلیگ ترەک لە رووسیا.