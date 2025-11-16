رووسيا وەخوارخستن 36 فرۆکەی ئۆکرانی لەبان زەویەیلی راگەینێد
شەفەق نیوز- مۆسکۆ
وەزارەت وەرگری رووسیا، ئمڕوو یەکشەممە، وەخوارخستن 36 فرۆکەی بێفڕۆکەوان ئۆکرانی لەبان زەویەیل رووسیا وەماوەی 4 ساعەت راگەیان.
وەزارەتەگە لە پۆستیگ لەبان تیلیگرام وت: لە ساعەت 19:00 تا ساعەت 23:00 وە وەخت مۆسکۆ ئامرازەیل وەرگری ئاسمانی نواگیری 36 درۆن ئۆکرانی کردگە و ویران کریانە.
وەزارەتەگە دیاری کرد کە 17 درۆن لەبان ناوچەی روستۆف و12 کردن لەبان کەرت بيلگورود و3 درۆن لە کەرت فورونيگ و کۆمار کریما و یەک درۆنیش لەبان کەرت ساراتۆف.
دویەکە شەممە، وەزارەت وەرگری رووسیا وەخوارخستن 8 درۆن لەبان ناوچەیل بيلگورود وبريانسك وكۆرسك و کۆمار کریما لە ساعەت 14:00ی نیمەڕو تا 18:00ی ئیوارە وە وەخت مۆسکۆ راگەیان.