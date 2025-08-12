رووسيا پلان تەقانن "ماشین بۆمبرێژکریایگ" لەناوڕاس مۆسکۆ پویچەوکەێد
شەفەق نیوز ــ مۆسکۆ
دەزگای ئاسایش فیدڕاڵی رووسیا، ئمڕوو سێشەممە، پویچەوکردن ئۆپراسیۆنیگ تیرۆرستی راگەیان لە کەرت مۆسکو لەری ماشین بۆمب رێژکریایگ دووپاتکرد کردەوەگە سەر وە هەواڵگێری ئۆکرانیاس.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "کردەوە تیرۆرستیەگە وە ئامانج تیرۆرکردن ئەفسەریگ سەربازی رووس پلە باڵا بویە" دیاریکرد " بریکار دەزگای هەواڵگێری ئۆکرانیا دەسگیرکریا کە پلان تیرۆرکردن ئەفسەریگ روسی دانابوی".
دیاریکرد "کردەوەگە لەری وەکارهاوردن ماشینیگ بویە کە 60کیلوگرام مادەی تەقەمەنی هەڵگردیە" وتیش "ئەو کەسە خوەی ئەرا کردەوەیگ تیرۆریستی لە ناوچەی مۆسکۆ ئامادە کرد. لە وەخت چالاکییەیل ئۆپەراسیۆن و لێکۆڵینەوە، ناسنامەی بریکارەگە تایبەتەگە دیاریکریا کە سەر وە دەزگایگ تایوەت وە ئۆکرانیاس وەنا رافین".
وەپای بەیاننامەگە، ئەو کەسە وەبان زانیاری رێکخریاگەگە بۆمبیگ دروسکریاگ ناوخوەیی دروسکردیە و لەناو ماشین شاردیەسەوەی کە وە پویل بریکاریگ ئۆکرانی سەنریاس.
ئاشکرایکرد، بڕیاربویە لەدویای وسانن ماشینەگە کە زیاتر لە 60 کیلوگرام تەقەمەنی هەڵگردیە، لەشوین دیاریکریاگ هنای ئەفسەرە سەربازی پلە باڵاگەی سەر وە وەزارەت وەرگیری روسیا لەنزیکی رەدبوود بتەقنێد.