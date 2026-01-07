رووسيا پەلاماردان شوینەیل بەرهەمکردن و ئەممارکردن و وەشانن درۆنەیل ئۆکرانیا راگەینێد

شەفەق نيوز- مۆسكۆ

وەزارەت وەرگری رووسیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە هیزەیلی گورزەیلیگ وەبان شوینەیل بەرهەمکردن و ئەممارکردن و وەشانن درۆنەیل دویر مەودا سەروە ئۆکرانیا راگەیان.

وەزارەتەگە وتیش: فڕوکەوانی ئۆپراسیۆن تەکنیکی و پەلاماری بێفڕۆکەوانی، وەگەرد هیزەیل مووشەکی و تووپخانەی رووسیا، دامەزراوەیل پیشەسازی سەربازی ئۆکرانیا کردە ئامانج، وەگەرد ئەممارەیل درۆن، بیجگە خاڵەیل بڵاوبوین وەختانەی هیزە چەکدارەیل ئوکراینا و نەوکەرەیل بیگانە لە 140 ناوچە.

وتیش: زەرەدەیل هیزەیل ئۆکرانیا رەسیە نزیکەی 1280 سەرباز لە جویراجویر شوینەیل جەنگ لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

وتیش: هیزەیل گرووپ (ناوەند) رووسی هیزەیل تایبەت "ئازۆف" لە هیزەیل ئۆکرانیا کردە ئامانج، لە وەختیگ گرووپ "خوەرئاوا" توانستنە کۆنترۆڵ کڕ و شوینەیلیگ کرد کە سوودیان زیاترە، و نزیکەی 190 سەرباز لە خود ماوەی وە هیزەیل ئۆکرانیا رەسان.

وتیش: سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی رووسیا مووشەکیگ "هيمارس" ویران کرد، وەگەرد وەخوارخستن 106 درۆن ئۆکرانی.