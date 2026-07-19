‏روسیا دەسکەێدە گەپترین پەلامارداین "بالستی" وەبان ئۆکرانیا لە سەرەتای جەنگ تا ئیسە

‏شەفەق نیوز ـ کیێف

‏ئەندریە سیبیها، کاربەڕێکەر وەزارەت دەرەوەی ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەان روسیا گەپترین پەلامارداین وە مووشەک بالیستی ئەنجامدا وەبان ئۆکرانیا لە سەرەتای جەنگەو تا ئیسەوە دە مووشەک کیێف کردیەسە ئامانج.

‏سیبیها لە پۆستیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس" وت: "روسیا گەپترین شمارە مووشەک بالیستی لە دەسوەپیکردن جەنگەو تا ئیسە وشانیە، ک نزیکەی 40 مووشەکە، لە پەلاماریگ تیرۆریستی دڕندانە ک پایتەخت ئۆکرانیا کردە ئامانج، و بویە هووکار کوشیان و زەخمداربوینی چەن کەسیگ".

‏ وتیش: ئۆکرانیا "هەوەجە وە جواوداین پوڕیایگ و بەهێز دیرێد"، و داوا "فشاریگ گەپ" کردە بان مۆسکۆ ئەرا کۆتاییهاوردن وە ئەی تیرۆرە.

‏ئەی پەلامارە لە سا وەردەوامی ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی لە ناوەین روسیا و ئۆکرانیا و بەرزەوبوین گورزەیل لە ناوەین هەردوگ لایەنە، لە ناو داواکاریەیل وەردەوامەیل ئۆکرانیا لە هاوپەیمانەیل خوەرئاوایییەی ئەرا زیایکردن پشتگیری سەربازی و دیپلۆماسی.

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