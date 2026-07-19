روسیا دەسکەێدە گەپترین پەلامارداین "بالستی" وەبان ئۆکرانیا لە سەرەتای جەنگ تا ئیسە
شەفەق نیوز ـ کیێف
ئەندریە سیبیها، کاربەڕێکەر وەزارەت دەرەوەی ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەان روسیا گەپترین پەلامارداین وە مووشەک بالیستی ئەنجامدا وەبان ئۆکرانیا لە سەرەتای جەنگەو تا ئیسەوە دە مووشەک کیێف کردیەسە ئامانج.
سیبیها لە پۆستیگ لە پلاتفۆرم "ئێکس" وت: "روسیا گەپترین شمارە مووشەک بالیستی لە دەسوەپیکردن جەنگەو تا ئیسە وشانیە، ک نزیکەی 40 مووشەکە، لە پەلاماریگ تیرۆریستی دڕندانە ک پایتەخت ئۆکرانیا کردە ئامانج، و بویە هووکار کوشیان و زەخمداربوینی چەن کەسیگ".
وتیش: ئۆکرانیا "هەوەجە وە جواوداین پوڕیایگ و بەهێز دیرێد"، و داوا "فشاریگ گەپ" کردە بان مۆسکۆ ئەرا کۆتاییهاوردن وە ئەی تیرۆرە.
ئەی پەلامارە لە سا وەردەوامی ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی لە ناوەین روسیا و ئۆکرانیا و بەرزەوبوین گورزەیل لە ناوەین هەردوگ لایەنە، لە ناو داواکاریەیل وەردەوامەیل ئۆکرانیا لە هاوپەیمانەیل خوەرئاوایییەی ئەرا زیایکردن پشتگیری سەربازی و دیپلۆماسی.