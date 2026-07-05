"گەرمی ئەژدها" ئەمارەیل ئامێرەیل هونکەوکەر چووڵەوکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەپوول گەرمی تونیگ کە ناسریاگە وە "گەرمی ئەژدها" شمارەیگ لە وڵاتە ئەوروپیەیل گردیەسەوەر و بویەسە مدوو چووڵەوبوین ئەمارەیل لە ئامێرەیل سەردەوکەر، یەیش هیشتیە کۆمپانیا ئەوروپیەیل روی بکەنە تورکیا ئەرا دابینکردن هەوەجەیلیان، لەناوەین بەرزەوبوین بیوینەیگ لە داواکاری لەبان سیستەم هونکەوکەر.

‏دەزگا راگەیاننەیل تورکیا ئاشکرایکردن، فەرەنسا و ئەڵمانیا رویوەروی کەمی ئامیرەیل هونکەربوینە لە دویای بەرزەوبوینیگ پەیمانەییی لە داواکاریەیل، یەیش هیشتیە کۆمپانیا ئەوروپیەیل پەیوەنی وە داهێنەرەیل تورک بکەن ئەرا دابینکردن بڕەیل زیاتریگ، لە سای سنوورداربوین بەرهەمهاوردن لەناو ئەوروپا.

‏وەپای سەرچەوەیگ لە کەرتەگە، تورکیا وە سەنتەر سەرەکی ئەرا پڕەوکردن بازاڕەیل ئەوروپا دانرێد ئەرا پڕەوکردن ئامێرەیل هونکەوکەر ڵە حالەتەیل داواکاری لەناوکاو، دیاریکرد، کۆمپانیا ئەوروپیەیل داوای گشت ئەو بڕە ئامێرەیلە کردنە کە لەناو ئەمبارەیل بوینە، وەرد مەزەنەی بەرزەوبوین داواکاری ئەرا هەزار لە یەکەیل ئەگەر شەپوول گەرمیەگە وەردەوام بوود.

‏لە ناو بازاڕ تورکیا، داواکاری ئەرا بەسان ئامێرەیل هونکەوکەر لە مانگی حوزەیران رێژەی 140% بەرزەو بویە، و داواکاری ئەرا پڕکردن غاز ساردکەرەوەیش 243% زیای کردگە.

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