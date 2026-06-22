گەرمی بەریتانیا خەێدە ئامادەباشی ناکاوی

شەفەق نيوز- لەندەن

حکومەت بەریتانی، ئمڕوو دوشەممە، ئامادەباشی لە بڕیگ لە ناوچەیل راگەیان، هاوەخت وەگەرد دەرکردن هوشدارییگ وە رەنگ سوور لەلایەن فەرمانگەی کەشناسییەو وە مدوو شەپوول گەرمای تونیگ کە چەوەڕی کریەێد لەی هەفتە، کە هاتێ پلەیل گەرما لەناویان برەسێدە 40 پلەی سەدی.

دەسەڵاتەیل هوشداری دان کە شەپوول گەرماگە شایەت بوودە مدوو شیویانیگ گەورا لە ژیان رووژانە، کە دۊاکەفتن لە هامشوو وشکانی و کڕەیل ئاسن و جویلەی فڕۆکەوانی لەخوەی گرێد، بیجگە لە ئەگەر بڕیان خزمەتگوزارییە سەرەکییەیل جۊر کارەبا و ئاو و پەیوەندییەیل.

هەرلیوا، دەسەی کەشناسی دەسنشان کرد ئەرا رخباریەیل تەندروسی فراوان، تایبەت لەناوەین کەسەیل وەساڵاچگ و چینەیل لاواز، وەگەرد چەوەڕیکردن بەرزەوبۊنیگ گەورا لە داواکاری لەبان خزمەتگوزارییە تەندروسی و کۆمەڵایەتییەیل.

وەپای مەزەنەیل، پلەیل گەرما رەسنە لووتکەی خوەیان لە هەردوگ رووژ چوارشەممە و پەنجشەممە، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل تەمەی هاووڵاتییەیل کەن ئەرا دۊرکەفتن لە کەفتن راسەوخۆی لەوەر خوەر و خواردن بڕەیل تەواویگ لە ئاو، وەگەرد چەوەڕیکردن وەردەوامبۊن کاریگەرییەیل شەپوول گەرمیگە ئەرا چەن رووژیگ.