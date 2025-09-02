رمیان کویەیگ لە سودان ئاواییگ لەژیر زەوی نقوم کەێد
شەفەق نيوز- سودان
تەنیا کەسیگ مەنیەسەو، لە دویای رویداویگ دڵتەزن، خەڵک ئاواییگ سودانی، دویای رمیان زەوی گیانیان لەدەسدان.
بزوتنەوەی سوپای ئازادکردن سودان لە لەیل وت: نزیکەی 1000 کەس لە مەردم ئاوای ترسين لە کویەی مورە ناوڕاس دارفوور خوەرئاوای سەدان گیانیان لەدەسدان.
وتیش: ئەو ئاوایە لە ناوچەیگ کویەیی تویش رمیان زەوی گەورەیگ هات لە ئەنجام واران رفتیگ، کە گشت مەردمی گیانیان لەدەسدان، بیجگە تەنیا کەسیگ.
عەبدولرەحمان نایر قسەکەر بزووتنەوەگە وت: تیمەیل رزگارکردن تەقەلای دراوردن تەرمەیل دەن وەلێ تویش سەختی تیەن، چوینکە گشت ئاوایەگە کەفتیەسە ژیر زەوی.
وتیش: شمارەی کەمیگ لە تەرمەیل دەرکریان، ئاوایەگە وەتەواوی لەبان زەوی سڕیاوە.