‏رمیان بینایگ هەفت قاتی لە تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏بینایگ نیشتەجیبوین کە لە هەفت قات پێکهاتبوی ، ئمڕوو چوارشەممە، لەناوچەی غەبزە سەر وە ولایەت قوجە ئیلی تورکیا رمیا، هەوەجەکرێد تیمەیل فریاکەفتن فرەیگ ئەرا ناوچەگە کلبکرێد.

‏دەرچگە "کەسەیلیگ بوین کە مەوقەی رویداو رمیانەگە لەناو بیناگە بوینە، دەسوەجی تیم کپەوکردن و تیم ئیدارەی کارەساتەیل و فریاکەفتن (ئافاد) و یەکەی مینەکردن و قورتارکردن ئۆپراسیۆنەیل رەسینەس شوینگە ئەرا قورتارکردن ئەو کەسەیلە گیرکردنە".

‏لەلایگیش قائیمقام قوجە ئیلی، ئیلهامی ئەقتاش، وت: "کەسوکار یەکیگ لە خێزانەیل دووپاتکردیە ئەندامەیلی لەناو بینا رمیاگەن، ئاشکرایکرد خێزانەگەی لە پەنج کەس پێکهاتنە".

‏وتیش، "تیم قورتارکردن تەقەلایان خەسەوکردنە ئەرا رەسین وە خێزانە گیرکردگەیل، داوای تیم زیاتر کریاس لە پارێزگایەیل دەوروگەرد ئەرا ئەوزەڵداین وە ئۆپراسیۆن مینەکردن و قورتارکردن کە تا ئیسە لەو شوینە وەردەوامە".

