رمیان بینایگ هەفت قاتی لە تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
بینایگ نیشتەجیبوین کە لە هەفت قات پێکهاتبوی ، ئمڕوو چوارشەممە، لەناوچەی غەبزە سەر وە ولایەت قوجە ئیلی تورکیا رمیا، هەوەجەکرێد تیمەیل فریاکەفتن فرەیگ ئەرا ناوچەگە کلبکرێد.
دەرچگە "کەسەیلیگ بوین کە مەوقەی رویداو رمیانەگە لەناو بیناگە بوینە، دەسوەجی تیم کپەوکردن و تیم ئیدارەی کارەساتەیل و فریاکەفتن (ئافاد) و یەکەی مینەکردن و قورتارکردن ئۆپراسیۆنەیل رەسینەس شوینگە ئەرا قورتارکردن ئەو کەسەیلە گیرکردنە".
لەلایگیش قائیمقام قوجە ئیلی، ئیلهامی ئەقتاش، وت: "کەسوکار یەکیگ لە خێزانەیل دووپاتکردیە ئەندامەیلی لەناو بینا رمیاگەن، ئاشکرایکرد خێزانەگەی لە پەنج کەس پێکهاتنە".
وتیش، "تیم قورتارکردن تەقەلایان خەسەوکردنە ئەرا رەسین وە خێزانە گیرکردگەیل، داوای تیم زیاتر کریاس لە پارێزگایەیل دەوروگەرد ئەرا ئەوزەڵداین وە ئۆپراسیۆن مینەکردن و قورتارکردن کە تا ئیسە لەو شوینە وەردەوامە".