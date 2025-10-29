‏رمیان بینایگ هەفت قاتی لە تورکیا

‏رمیان بینایگ هەفت قاتی لە تورکیا
2025-10-29T09:07:26+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏بینایگ نیشتەجیبوین کە لە هەفت قات پێکهاتبوی ، ئمڕوو چوارشەممە، لەناوچەی غەبزە سەر وە ولایەت قوجە ئیلی تورکیا رمیا، هەوەجەکرێد تیمەیل فریاکەفتن فرەیگ ئەرا ناوچەگە کلبکرێد.

‏دەرچگە "کەسەیلیگ بوین کە مەوقەی رویداو رمیانەگە لەناو بیناگە بوینە، دەسوەجی  تیم کپەوکردن و تیم ئیدارەی کارەساتەیل و فریاکەفتن (ئافاد) و یەکەی مینەکردن و قورتارکردن ئۆپراسیۆنەیل رەسینەس شوینگە ئەرا قورتارکردن ئەو کەسەیلە گیرکردنە". 

‏لەلایگیش قائیمقام قوجە ئیلی، ئیلهامی ئەقتاش، وت:  "کەسوکار یەکیگ لە خێزانەیل دووپاتکردیە ئەندامەیلی لەناو بینا رمیاگەن، ئاشکرایکرد خێزانەگەی لە پەنج کەس پێکهاتنە".

‏وتیش، "تیم قورتارکردن تەقەلایان خەسەوکردنە ئەرا رەسین وە خێزانە گیرکردگەیل، داوای تیم زیاتر کریاس لە پارێزگایەیل دەوروگەرد ئەرا ئەوزەڵداین وە ئۆپراسیۆن مینەکردن و قورتارکردن کە تا ئیسە لەو شوینە وەردەوامە".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon