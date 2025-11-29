‏رمیان ئابووری: لێکەفتە گەپەیل و داوەزیان ئازادیگ پویل ئیرانی وەرانوەر وە دۆلار ئەمریکی

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏هاو وەخت وەرد وەردەوامبوین بەرزەوبوین نرخ دراوەیل بیانی و تێکچگن دۆخ ئابووری ئیران، نرخ دۆلار لە بازاڕ ئازاد سنوور 115 هەزار تمەن رەدکرد.

‏ئمڕوو شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 115 هەزار و 300 تمەن، بەراورد وە نرخ رووژ چوارشەممە (112 هەزار و 800 تمەن) نزیکەی هەزار تمەن بەرز بویە.

‏ئێ ناجیگیریە لە وەختیگە کە خێرایی بەرزەوبوین نرخ ئاڵشتکردن لە سەرەتای هەفتە خێراتر بویە، لە 8ی تشرینی دویەم، دۆلار وە 108 هەزار تمەن مامەڵە وەپیکریا، ئیەش وە ئەو مانا وە نزیکەی 5.2% بەرز بویە، یا زیاتر لە 5 هەزار تمەن.

‏لە ماوەیهەفتەیل کۆتاییە، شەپول هەڵئاوسانەیل زیایەوبویە و نرخ پویلەیل بیانی بەرزەوبوی و نیگەرانی لای هاوڵاتیەیل دروسکرد لەبان بەدەوبوین بارودۆخ ئابووری وڵاتەگە، یەیش تونترین شەپلە لەدویای گورجەوکردن میکانیزم گلەوخواردن سزایەیل ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی.

