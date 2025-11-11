رمانن رژيم ئیران.. وەرپرسیگ ئیسرائیلی ئاشکرای ئامانج وڵاتەگەی کەێد لە سای بویین ترەمپ

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

وەرپرسیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای ئامانج هاتگ ئیسرائیل لە رژیم ئیران کرد وەرجە تەواوبوین دەسەڵات دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، دووپاتیش کرد کە حکومەتەگەی تەقەلای رمانن رژیم لە تەهران دەێد.

دەزگای پەخش ئیسرائیل لە زوان ئەو وەرپرسە وت: ئیران ئیرنگە کار کەێد ئەرا دووارە بیناکردن جەبەخانەی مووشەک گەشەکردگی کەێد، کە لەناو جەنگ دوانزە رووژەگە وەشیوەی گەورەیگ کەمەو بوی، دووپاتیش کرد کە ئیسرائیل وەهویردی نووڕێدە جموجویلەیل.

وەگورەی سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا کەناڵ 13، هەر جەنگ نوویگ لە زەریای سەختترە، و ئیسرائیل ئامادەکاری کەێد ئەرا جەنگیگ درویژتر.

ئی قسەیلە دویای راپۆرتیگ هاتن کە رووژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاوی کرد کە ئاشکرا کرد کە تەهران وەشیوەی گەورەیگ بەرهەم مووشەکەیلی زیایەو کرد، لە وەختیگ سەرچەوەیلیگ ئەمنی دوینن کە جەنگ نوویگ ناوەین ئیران و ئیسرائیل تەنیا کار وەختە نەک زیاتر.

رووژنامەگە لە زوان عەلی فائیز، وەڕیەوبەر پرۆسەی ئیران لەناو گرووپ قەیرانەیل ناودەوڵەتی وت: ئیران تەقەلا دەێد توانای سیستەمەیل بالیستی بەرزەو بکەێد تا بتوەنێد دوو هەزار مووشەک وەیەکەو بوەشنێد تا نواگیرکەرەیل ئیسرائیل بپووشێد، لەجیای وەشانن 500 مووشەک لەماوەی 12 رووژەگە.

فائیز وتیش: ئیسرائیل زانێد کە ئەرکەگەی تەواو نەوی، و مدوویگ نەیرێد تا جەنگ دووارەو نەکەێد، کە هیلێد ئیران ئامادەکاریەیلی ئەرا جەنگ هاتگ دووقاتەو بکەێد، وەلێ لە خود وەختەگە وەدویر زانست کە جەنگ نزیک بوود.

راپۆرتەگە وتیش: گورزەیل ئیسرائیل و ئەمریکا لە جەنگەگە زەرەدەیان لەناو دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران کەمتر لە چەوەڕیکریای بوی، و هەردوگ وڵات ئامادەکاری ئەرا ئەگەر هەڵسیان جەنگ نوویگ کەن.