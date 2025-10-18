پەرلەمان پورتوگال دەنگ دەێد ئەرا قەیەغەکردن رویپووشی لە شوینە گشتییەیل
شەفەق نيوز- لیشبۆنە
پەرلەمان پورتوگال، لە دەنگدانیگ سەرتایی بڕیار پڕۆژەی یاسا دەرکرد کە لەلایەن راس تونەڕەوی پیشکەش کریا، وە قەیەغەی رویپووشی لە شوینە گشتییەیل.
حزب شیگا پێشنیار ئی یاسا پیشکەش کرد، کە ئەو حزبە بویە دویەم هیز سیاسی لە پورتوگال دویای هەڵوژاردن پەرلەمان گوزەشتە.
یاساگە شەش دەنگ لە حزب شیگا وەگەرد دەنگەیل هاوپەیمان حکومەتی (راس و ناوڕاس) و حزبەیل لیبڕالیزم ئەرای دریا.
حزبەیل چەپ و شیوعیەیل دەنگ لەبان ئی یاسا نەیان.
وەگورەی وەرپرسەیل موسوڵمان لە پورتوگال؛ رویپووشی لەناو ژنەیل موسوڵمان لە پورتوگال باو نییە، وەلێ بەشیگ لەلییان وەکاری تیارن.