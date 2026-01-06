پەرلەمان ئیران ئاگاداری لە بەدوەکارهاوردن ناڕەزایەتیەیل دەێد: وە زبری وەڵام دەیمنەو

شەفەق نيوز- تەهران

ئیبراهیم عزیزی سەروک دەسەی ئاسایش نەتەوەیی بە پەرلەمان ئیران، ئمڕوو سێشەممە، هوشداری دا لە بەدوەکارهاوردن ناڕەزایەتیەیل، وتیش: دەسەڵات ئیران وە زبری وەڵام دەێدەو.

قسەیل عەزیزی لەناو وەردەوامی ناڕەزایەتیەیل لە ئیران تیەێد لەبان بەدی ئابووری کە رەسیە رووژ دەیەمی.

عەزیزی لە وتاریگ لەناو دانیشتن ئاشکرای پەرلەمان وت: ئی ناڕەزاییەیلە حەقە، و گووشگردن لەلییان لەلایەن پەرلەمان و حکومەت مافیگ شەرعیە.

وتیش: خوەینشاندانەیل بازرگانەیل وەگەرد جویلەی دەرەکی هات کە خوازێد رەوشەیل ناوخوەیی وەکار بارێد، و توومەتبار لایەنەیل دەرەکی کرد تەقەلا دەن ئی جموجویلە بخەنە کار ئەرا دروسکردن ژاوەژاو.

عەزیزی وتیش: هوشیاری ناڕەزایەیل و تیکەڵانەوین چینەیل فراوانیگ مەردم نەهیشت ئی جویلە فراوانەو بوود، دیاری کرد کە بەشدارینەکردن گشت هاوڵاتیەیل لەی ناڕەزایەتیەیلە ئەوە نییە کە لە کار بەشیگ لە وەرپرسەیل رازیین، و رەخنە لە حکومەت گرد.

داوای چارەسەری ریکارەیل هەڵە و ئیدارەیل بیتوانا کرد، وەتایبەت لەو کەرتەیلە کە پەیوەندی راستەوخۆ وە ژیانگوزەرانی هاوڵاتیەیل و ئابووری دیرن، و داوا لە رەوتەیل سیاسی کرد دویر بکەفن لەو وتارەیلە کە ژاوەژاوەگە زیایەو کەن و رەواکردن سیاسی قویلەو کەن.

عەزیزی دووپاتیش کرد لەبان گرنگی سزادان ئاو وەرپرس و دەزگایەیلە کە وەگەرد کەموکوڵی و لاوازی رەفتار نیەکەن.